Juliette Freire ganha declaração de amor do noivo: 'Você é luz'

Kaique Cerveny compartilhou em suas redes sociais diversos momentos especiais ao lado de Juliette Freire e se declarou para a amada

Nesta terça-feira, 3, Juliette Freire está completando 35 anos de vida e tem recebido inúmeras mensagens nas redes sociais.

Em sua conta no Instagram, Kaique Cerveny compartilhou diversas fotos e vídeos de momentos especiais ao lado da noiva e se declarou para a amada.

"Você é luz, amor, afeto… nada no mundo substituiria você e nem o que sinto por nós!! Você tem a capacidade de transformar qualquer lugar e o seu coração é o que mais me encanta. Amo compartilhar a vida e os melhores momentos com você. Parabéns amor. Te amo", escreveu ele na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários.

"Aff, que lindos", escreveu uma internauta. "Casal lindo e abençoado", comentou outra. "Eu amo esse casal. Que sintonia", disse uma terceira.

Pedido de casamento

O noivado de Juliette Freire e Kaique Cerveny foi oficializado na noite do sábado, 30, durante o jantar de aniversário da ex-BBB. Para deixar o momento ainda mais especial, o rapaz, de 26 anos, escolheu um anel para selar o compromisso.

Após pedir a mão da cantora para a mãe dela em meio aos amigos e familiares, o noivo da famosa se ajoelhou com uma caixinha e colocou a aliança no dedo dela. O modelo escolhido foi um com uma pedra Turmalina da Paraíba, estado natal da artista. A joia de ouro rosé custa quase R$ 10 mil. No site da loja, o acessório está saindo por R$ 9.900.

No sábado, 30, durante o jantar para comemorar seu aniversário antecipadamente, Juliette anunciou que está noiva de Kaique Cerveny, com quem está há mais de um ano namorando. O pedido já havia sido feito para a cantora em particular, mas, ele fez questão de pedir para a mãe dela a permissão.

"Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedir a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial para nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", falou Kaique e teve a confirmação da mãe de sua noiva.

