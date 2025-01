Juju Salimeni compra carro luxuoso e celebra: 'Veio aí'

Em suas redes sociais, Juju Salimeni fez questão de compartilhar sua nova conquista ao adquirir um carro luxuoso. Confira!

Em suas redes sociais, Juju Salimeni sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 31, a digital influencer fez questão de dividir com os fãs uma nova conquista: Ela está de carro novo.

Juju trocou a sua Lamborghini Urus, avaliada em R$ 4 milhões, por outra do mesmo modelo, mas praticamente zero km e mais moderna.

O antigo carro da influenciadora era laranja, já o novo é grafite. Em sua conta no Instagram, a famosa publicou um vídeo da troca do automóvel e celebrou. "Do nada… veio aí! Troquei a lambo", escreveu ela na legenda da publicação.

Sacrifícios

Já nos preparativos para o Carnaval, a digital influencer tem realizado aulas de samba.

Apesar de todo o glamour da festa, a famosa fez questão de mostrar os sacrifícios também. Em seu Instagram Stories, Juju mostrou os seus pés repletos de machucados.

"Vim aqui na sala onde a gente faz a aula no condomínio. Tive que voltar para casa porque a gente foi começar a aula e meu pé está todo rasgado. Não consigo calçar a sandália. Tive que pegar o esparadrapo e forrar meu pé todo com esparadrapo. Eu ia colocar a sandália e ela pega bem aqui na lateral. Pézinho está judiado", disse ela.

Após realizar curativos nos pés, Juju mostrou um vídeo de sua aula. Na publicação, ela surge sambando com um top preto, um shorts e uma sandália de salto alto na cor prata.

"Montando a coreografia do grande dia", escreveu ela, que é Rainha de Bateria da escola de samba Barroca Zona Sul.

