Jojo Todynho impressiona com antes e depois e revela peso atual

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Neste sábado, 8, a famosa impressionou seus fãs ao mostrar seu antes e depois. Em sua conta no Instagram, Jojo postou duas fotos. Na primeira, antes dela fazer a cirurgia bariátrica, a cantora surgiu com um maiô azul.

Já na segunda, Jojo usou um biquíni preto e exibiu a cinturinha fininha. Além disso, na legenda a famosa revelou seu peso atual e também afirmou que fará novos procedimentos para conquistar o corpo que deseja.

"Eu fiz o jogo virar… Com bariátrica, treino, alimentação, plástica, disciplina, disposição e força de vontade. 1. 60, atualmente com 80kg. E não estou satisfeita, muita coisa para ajustar.Aguarde o resultado do novo protocolo 2025", escreveu ela na legenda da publicação.

Reflexão

"Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando 'não a monogamia'. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso para cá, não", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que considera relações com três pessoas um tipo de traição. "Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstruído, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história para cá, não. História de ménage... é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", concluiu.

