Causa da morte de mãe e do padrasto de ator de Virgin River é revelada

O ator escocês Callum Ker, famoso por trabalhos como Virgin River, desabafa após a morte de Dawn Searle e Andrew Searle em caso que chocou a França

Após o assassinato da mãe e do padrasto do ator escocês Callum Ker, de 30 anos, a causa da morte do casal foi revelada. O tablóide britâncio Daily Star afirmou nesta terça-feira, 11, que Andrew Searle foi enforcado e Dawn Searle foi morta em decorrência de um “grave ferimento no crânio causado por vários golpes provocados por um instrumento afiado”.

Andrew pode ter se suicidado, por ter sido encontrado “sem qualquer vestígio de ferimentos defensivos”. No dia de sua morte, Searle foi flagrado comprando bilhetes de loteria e parecendo angustiado. Mas amigos do casal relatam que a hipótese do suicídio parece absurda.

Segundo Nicolas Rigot-Muller, promotor do caso, joias e dinheiro foram encontrados espalhados ao redor do corpo de Dawn, parcialmente vestida, do lado de fora da casa, indicando um roubo que teria dado errado. Apesar de aposentado há dez anos, segundo seus amigos, Andrew também poderia estar sendo visado por conta de sua atuação no combate ao crime organizado.

“Temos que analisar tudo em casos como esse e nada é deixado sem controle. A maioria dos assassinatos é cometida por alguém que conhecia a vítima e essa é a teoria que estamos seguindo, com o autor do crime cometendo suicídio. Levará alguns dias para descobrirmos os detalhes, mas a hipótese de um arrombamento que deu errado está perdendo força. Sim, seu histórico como investigador financeiro poderia ser um motivo, mas já faz uma década que ele parou de fazer esse tipo de trabalho“, relatou uma fonte.

E ainda dise qual é a hipótese que vem se destacando. “A teoria de assassinato-suicídio está ganhando mais probabilidade, mas temos que esperar a conclusão da investigação para termos 100% de certeza", encerrou.

Ker é conhecido por seus trabalhos em Virgin River; A Roda do Tempo; Hollyoaks e o live-action da NetflixOne Piece. E neste sábado, 8, pediu respeito à privacidade da família:

“Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela perda de sua mãe, Dawn Searle (nascida Smith, Kerr), enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela perda de seu pai, Andrew Searle. Solicitamos gentilmente que sua privacidade seja respeitada durante este período difícil. Forneceremos atualizações conforme apropriado. Obrigado por sua compreensão”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Callum Kerr (@callum_kerr_1)

O que aconteceu?

Dawn Searle, de 56 anos, e Andrew Searle, de 62, viviam em Les Pesquiès, região rural ao norte de Toulouse, no sudoeste da França. Na quinta-feira, 6, por volta das 12h30, um vizinho encontrou os dois sem vida na residência e acionou as autoridades.

O DailyMail diz que Dawn foi encontrada do lado de fora da casa com um grave ferimento na cabeça e joias ao seu redor. O vizinho que a encontrou acreditou que ela estivesse inconsciente e chamou os serviços de emergência. Quando a polícia chegou, acompanhada por especialistas, um helicóptero e um médico legista, localizou Andrew morto dentro da residência.

