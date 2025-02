De biquíni, Mel Maia mostra resultado do corpo após drenagem linfática

A atriz Mel Maia, de 20 anos, faz registro em frente ao espelho para mostrar o resultado do procedimento em seu corpo nesta terça-feira, 11

A atriz Mel Maia, de 20 anos, surgiu usando um biquíni amarelo nesta terça-feira, 11, para mostrar o resultado de seu corpo após uma sessão de drenagem linfática . A artista exibiu o físico por meio de uma foto publicada nos stories de seu perfil no Instagram.

"Estavamorrendo de saudades", escreveu na publicação.Em outro post, Mel Maia postou um vídeo em que aparece deitada em uma maca enquanto recebe o procedimento.

A drenagem linfática é uma massagem que tem o objetivo de eliminar o líquido que está em excesso no corpo. São feitos movimentos leves, contínuos e unidirecionais com as mãos pelo corpo todo numa sessão de 1h a 1h30. É comum usar um creme neutro para ajudar as mãos deslizarem no corpo.

Confira abaixo:

Mel Maia sofre ataque hacker

Neste domingo, 9, Mel Maia decidiu revelar que um hacker invadiu as contas de sua mãe, Débora Maia, e, com isso, teve acesso à câmera de sua casa e ficou observando a atriz.

"Cara de choro, ontem chorei horrores, minha mãe foi hackeada. Só que quem hackeou a minha mãe hackeou tudo, hackeou até as câmeras da minha casa", começou ela, que definiu a situação como "aterrorizante".

Segundo Maia, a câmera não precisou ser hackeada, já que a pessoa acessou através do e-mail. "Não hackeou, né? Como eles tinham acesso a um certo e-mail, eles conseguiram entrar nas câmeras da minha casa, ficar me olhando. Gente, aterrorizante, chorei horrores!". Confira!

