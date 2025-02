O DJ Pedro Sampaio é criticado pelos internautas após comentário em publicação de Lexa em que anuncia a morte da filha, Sofia, de três dias

O DJ Pedro Sampaio repercutiu nesta segunda-feira, 10, após escrever um comentário na publicação da amiga, a cantora Lexa, de 29 anos, ao anunciar a morte da filha, a recém-nascida Sofia, de três dias. Na ocasião, a artista recebeu o apoio de diversos admiradores, entre eles, fãs e celebridades. No entanto, o músico cometeu uma gafe ao reagir sobre a publicação postada no perfil do Instagram da funkeira.

"Amém, vem Sofia", escreveu o DJ na publicação. Pedro provavelmente não leu o texto completo escrito na legenda. Já que, no início, Lexa fala do nascimento da menina, mas logo em seguida, conta que Sofia não resistiu.

Antes do nascimento de Sofia, Lexa foi internada com pré-eclâmpsia, quando existe diagnóstico ou piora do quadro de hipertensão arterial preexistente na gestação e pode causar o descolamento da placenta e nascimento prematuro. A artista deu entrada no hospital no dia 21 de janeiro e chegou a ficar na UTI. Confira abaixo: Comentário de Pedro Sampaio na publicação de Lexa - Foto: Reprodução/Instagram Especialista comenta processo do luto de Lexa após perder a filha

A cantora Lexa anunciou, na tarde de segunda-feira, 10, a morte de sua filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna e comoveu fãs e amigos. Ela comunicou que a bebê morreu apenas três dias após o nascimento prematuro. Em entrevista à CARAS Brasil, a psicóloga Letícia de Oliveira fala sobre o luto que a artista está enfrentando neste episódio delicado. “Eu imagino a dor que ela está passando. Já é uma dor gigantesca quando você não tem acesso ao rostinho do bebê, quando ele vem a falecer ainda no ventre. Mas passando por toda a questão do parto, olhando para o bebê, olhando para o seu filho fora da barriga, essa dor fica ainda mais devastadora. A vida da mãe muda completamente, a mulher muda completamente a partir do positivo; muda hormonalmente, emocionalmente, mudam todos os projetos, e tem muitas abdicações do que comer, do que fazer, do que não fazer, e de projetos profissionais”, fala a especialista. Confira!

