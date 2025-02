Lorena Maria mostra barrigão e demonstra ansiedade pelo nascimento do filho

Grávida de Mc Daniel, Lorena Maria mostrou o seu barrigão na reta final da gravidez e demonstrou ansiedade pelo nascimento do bebê

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

A digital influencer está na reta final de sua gravidez. Lorena espera um menino, que ainda não teve o nome revelado e é fruto do seu relacionamento com Mc Daniel.

Nesta terça-feira, 11, a famosa postou um vídeo em que dá bastante ênfase no barrigão. Na legenda, Lorena demonstrou que está ansiosa pelo nascimento do bebê.

"A barriga baixou, hein",escreveu ela. É normal que conforme o bebê vai descendo para se encaixar para o parto, a barriga pareça mais baixa.

Contagem regressiva

MC Daniel e Lorena Maria estão contando os minutos para a chegada do primeiro filho do casal! Nesta terça-feira, 11, o cantor compartilhou em suas redes sociais um registro ao lado da noiva em clima de despedida do barrigão de grávida da influenciadora digital.

Na foto, o ex-participante do quadro 'Dança dos Famosos', da TV Globo, aparece abraçado com Lorena em frente a um espelho. Usando uma blusa de pijama cor de rosa, a mamãe de primeira viagem destacou o tamanho da silhueta na reta final da gestação.

"Contagem regressiva, mô [amor]", escreveu MC Daniel na legenda da imagem, dando a entender que o herdeiro poderá chegar ao mundo a qualquer momento. Na segunda-feira, 10, Lorena Maria também dividiu com os seguidores um álbum com as últimas fotos do barrigão.

Usando um conjunto composto por top e saia em tom claro, a influenciadora e empresária colocou a barriga para jogo ao acompanhar o amado em um evento. "Últimos momentos", declarou a moça.

Vale lembrar que, até o momento, MC Daniel e Lorena Maria, que esperam um menino, não revelaram ainda qual será o nome do bebê. Anteriormente, a noiva do cantor contou ao público que a letra R é a inicial do nome escolhido para o pequeno.

Leia também: Lorena Maria sofre com sintoma na reta final da gravidez