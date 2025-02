Fabiana Justus celebra resultados dos exames: 'Ótimos'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus compartilhou mais uma vitória com seus seguidores e celebrou o resultado dos seus exames

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. No início do ano passado, a empresária foi diagnosticada com leucemia.

Fabiana precisou passar por algumas sessões de quimioterapia e também realizou um transplante de medula óssea. Apesar de estar em remissão, Fabi ainda precisa fazer acompanhamento médico.

Nesta terça-feira, 11, a famosa teve uma consulta com seu médico e celebrou o resultado dos exames. "Hoje foi dia de consulta com meu médico. Graças a Deus, exames ótimos", disse ela.

Fabiana Justus relembra quando raspou o cabelo

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

No último ano, a empresária foi diagnosticada com leucemia e tomou a decisão de raspar os cabelos, já que um dos principais efeitos colaterais do tratamento é a queda dos fios.

Fabiana postou uma foto em que aparece careca e relembrou que faz um ano que tomou essa decisão. "Um ano desse dia. Dia que eu raspei o cabelo, um dia marcante. Só de lembrar me emociono. Naquele dia, eu raspei os fios imaginando tudo de ruim indo embora e um recomeço de vida lindo e cheio de saúde. Me enxerguei de uma maneira completamente diferente. Com a careca, eu me vi capaz de vencer. Eu não lembro desse dia com tristeza. Eu lembro desse dia com gratidão a Deus por me dar força e coragem para enfrentar tudo que enfrentei", disse ela.

Em seguida, ela compartilhou o vídeo em que aparece raspando os cabelos e ressaltou que não se sentiu triste. "Só vejo amor nesse vídeo".

Na quinta-feira, 5, a empresária usou a sua conta no Instagram para fazer uma linda homenagem para a amiga Simone, que está fazendo aniversário. Simone começou trabalhando na casa de Fabi, mas rapidamente elas desenvolveram uma linda amizade

Leia também: Fabiana Justus curte piscina com o filho