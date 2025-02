A influencer Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor sertanejo Leonardo, explica motivo do término com Sandro Pedroso e revela opinião do pai sobre o relacionamento

A influencer Jéssica Beatriz Costa, de 30 anos, decidiu falar sobre o término do casamento com o ator Sandro Pedroso, com quem se relacionou de 2014 a 2020 e tem Noah, de nove anos. A filha do cantor sertanejo Leonardo expôs o motivo do fim do relacionamento após ser questionada pelo irmão, o cantor Zé Felipe, no programa da esposa, a influencer Virginia Fonseca, no SBT.

"Por quê? Uma hora dessas...", disse ela, desconfortável com a pergunta feita por Zé durante o Sabadou com Virginia. "Sinceramente, acho que todos sabem. Não dava certo. Não tinha nenhuma compatibilidade", explicou ela sobre o ilusionista, que antes, havia namorado a atriz Susana Vieira.

Jéssica afirmou, ainda, que não houve traição e que foi aconselhada pelo pai, Leonardo, no começo da relação, que os dois não dariam certo. "Não foi traição, não foi nada. Ele não era homem para mim e meu pai estava certo desde o início", disse.

No entanto, ela ressaltou que não se arrepende do relacionamento. O casamento acabou em 2020, após seis anos juntos. "Mas tenho o Noah, que é a minha vida e veio deste relacionamento. Então, sou grata a isso"; "Ele é um ótimo pai", acrescentou.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por toma fofoca (@tomafofoca123)

Jéssica responde sobre 'desconforto' com família na Fazenda Talismã

Nesta terça-feira, 4, Jéssica conversou com os seus seguidores nas redes sociais e revelou se já sentiu 'desconforto' com a família na Fazenda Talismã, propriedade do pai, Leonardo, localizada em Goiás.

"Você já se sentiu desconfortável alguma vez que foi pra Talismã?", questionou um seguidor. "Nunca. Aqui é minha fazenda, também. Sempre nos reunimos em família desde que eu era pequenininha. Então, eu literalmente me sinto em casa", respondeu. Confira!

Leia também: Poliana Rocha dá dicas e diz como "esquenta" casamento com Leonardo