Após eliminar mais de 70 kg, a influenciadora Jojo Todynho revelou aos seguidores que sua cirurgia nas pernas já está marcada

Nesta segunda-feira, 23, Jojo Todynho trasnbordou alegria nas redes sociais ao dividir uma novidade com os seguidores. Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora revelou que, no próximo ano, irá se submeter a um novo procedimento, agora focado em transformar as pernas.

“Me despedindo das minhas pernas e peles que sobraram, agora vou ficar absurda. Já com a cirurgia marcada!”, celebrou a artista.

Vale lembrar que, após perder mais de 50 kg com uma bariátrica, Jojo Todynho passou por algumas cirurgias reparadoras. Em julho, realizou uma lipoescultura associada a uma abdominoplastia e, pouco depois, reduziu os seios e trocou as próteses de silicone. Além disso, ela está bem focada na rotina de treinos.

"Eu não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo. Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo. Eu tive que alugar aquelas camas de hospital, que sobe e desce porque tem que dormir assim [virada para cima], não posso virar de lado. Já estou na minha caminha, mas cheia de travesseiros", relatou Jojo após a abdominoplastia com lipoaspiração.

Jojo Todynho emagreceu 74 kg

A cantora Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao ostentar a sua nova silhueta nas redes sociais. Nos últimos tempos, ela emagreceu cerca de 74 kg após mudar seus hábitos alimentares e também realizar a cirurgia bariátrica. Com isso, o corpo dela mudou bastante.

Nas redes sociais, a estrela surgiu de biquíni durante uma sessão de bronzeamento artificial. Ela mostrou a nova barriga chapada e as curvas impecáveis.

Com isso, os internautas relembram uma foto de Jojo Todynho de biquíni antes de sua transformação corporal. Recentemente, ela contou que estava com 146 kg quando operou, mas já tinha chegado a pesar 160 kg. Hoje em dia, ela está com 86 kg. Veja as fotos do antes e depois.

