Jojo Todynho exibe cinturinha em novas fotos e recebe elogios

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 7, a famosa publicou em sua conta no Instagram algumas fotos em que aparece em Búzios, no Rio de Janeiro. Nas imagens, a artista apareceu com um conjunto de top e saia longa colorida.

O look ressaltou ainda mais a cinturinha de Jojo, que perdeu mais de 50 kg após realizar uma cirurgia bariátrica. Além disso, ela também segue uma rotina saudável com exercícios físicos e alimentação equilibrada.

Nos comentários da publicação, Jojo recebeu inúmeros elogios. "Cada dia que passa está um arraso", disse uma internauta. "Essa beleza é de outro planeta", disse outra. "Maravilhosa de tudo", elogiou uma terceira.

Reflexão

Recentemente, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores em seu Instagram Stories e fez uma reflexão sobre as relações amorosas na atualidade.

"Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando 'não a monogamia'. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso para cá, não", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que considera relações com três pessoas um tipo de traição. "Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstruído, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história para cá, não. História de ménage... é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", concluiu.

