A apresentadora Ticiane Pinheiro, de 48 anos, refletiu sobre a maturidade ao falar sobre a sua relação com o envelhecimento . Próxima aos 50 anos, a filha da eterna Garota de Ipanema, a ex-modelo Helô Pinheiro, de 81 anos, revela qual é o seu maior aprendizado com o tempo em sua trajetória que constam novelas, programas de entretenimento e, na vida pessoal, a maternidade.

Ticiane afirma que a maturidade é uma benção. "É descobrir exatamente o que você quer, o que você não quer, ter mais clareza das coisas. É surpreendente como a maturidade pode ser, na verdade, uma janela de ousadia”, contou em entrevista à CNN.

“Com os anos, acumulamos não apenas habilidades, mas resiliência, sabedoria e crucialmente, uma percepção mais clara do que é genuinamente importante. Essa clareza muitas vezes pode ser um impulso para sair de uma zona de conforto, por exemplo, ou ter uma vivência para tomada de decisões importantes, tudo com mais coragem e perspicácia que só os anos podem trazer”, continuou.

"Idade não é número que pesa"

Ticiane diz que Helô sempre afirmou que idade não é número que pesa. “É como você se sente, e eu sempre me senti muito jovem, porque sempre levo a vida com leveza e muita brincadeira. Minha mãe diz nunca ter sentido a idade que tem, por isso nunca me preocupei com números”, admitiu.

E garantiu que nunca sentiu pressão por ser filha da ex-modelo, considerada um símbolo de beleza na história do Brasil. “Eu sempre tive muita liberdade para ser quem quisesse ser. Sempre tive muito orgulho dela, me espelhei muito na minha mãe. Tudo que ela fazia, queria fazer igual, a acompanhava em tudo, em muitos dos seus trabalhos. Ela me inspirou e fez com que eu me apaixonasse pelo meio artístico”, contou.

Ticiane é mãe de Rafaella Justus, 15, fruto de seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus, 69, e de Manuela Tralli, do casamento com o jornalista César Tralli, 54.

“Mesmo que os outros me enxergassem como filha da Garota de Ipanema, isso é uma referência e motivo de muito orgulho. Pensa essa magnitude para mim quando pequena? Hoje ela brinca dizendo que as pessoas perguntam para ela se é mãe da Ticiane ou avó da Rafa e Manu”, divertiu-se.

