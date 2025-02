Solteira desde dezembro, a cantora Ana Castela foi sincera ao comentar sobre os rumores de que estaria vivendo affair com influenciador

Nesta terça-feira, 11, Ana Castela se manifestou sobre os rumores envolvendo sua vida amorosa após o término com Gustavo Mioto. Solteira desde dezembro do ano passado, a cantora tem sido apontada como affair do influenciador Bruno Macedo nas últimas semanas.

As especulações começaram após o Portal LeoDias informar que o rapaz estaria acompanhando a Boiadeira em camarins com frequência, virando sua 'companhia inseparável'. Após a publicação, Ana se pronunciou nos comentários: "Deixa o povo viver, beijar na boca!", disse ela, com bom humor.

Segundo o veículo, as interações entre a dupla teriam começado no início de janeiro nas redes sociais, incluindo trocas de comentários em uma publicação de Bruno. "Boa escolha de música", elogiou Ana após Macedo utilizar um dos sucessos da cantora em um vídeo. "Só faltou você para gravar comigo", respondeu ele, adicionando emojis apaixonados.

Formado em Administração, Bruno Macedo atua no setor do agronegócio, trabalhando em uma loja de defensivos agrícolas e em uma empresa de tecnologia voltada em nutrição para as lavouras. Apesar de manter seu perfil no Instagram fechado, onde tem cerca de 3 mil seguidores, ele é bastante ativo no TikTok. O influenciador compartilha rotineiramente treinos na academia, exibindo sua forma física, além de postar frases motivacionais sobre lifestyle.

Outros rumores

Após anunciar o fim de seu relacionamento com Gustavo Mioto em dezembro de 2024, Ana Castela viu seu nome envolvido em diversas especulações sobre sua vida amorosa. Em entrevista ao Portal LeoDias na última quinta-feira, 29, a cantora quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os rumores.

“Eu estou tranquila, estou na minha, estou em paz”, garantiu a Boiadeira. “Hoje em dia, todo homem que aparece do meu lado vocês estão falando que eu tô beijando, não aguento mais, chegou do meu lado, [os fãs falam] ‘tá beijando’, não é isso”, completou.

Ainda durante o bate-papo, Ana Castela garantiu que está com foco total na carreira musical. "Estou trabalhando muito, não estou parando na minha casa", disse ela.

