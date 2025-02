Cantor sertanejo morre em acidente trágico com um ônibus

O cantor sertanejo Eduardo de Arruda Pascoalotte morreu aos 46 anos em um acidente no interior de São Paulo ao ser prensado por ônibus

O cantor sertanejo Eduardo de Arruda Pascoalotte morreu aos 46 anos em um acidente com ônibus em Salto, no interior de São Paulo. A morte dele aconteceu no domingo, 9, e chocou a cidade.

De acordo com o site G1, a Polícia Civil revelou que o artista faleceu em decorrência dos ferimentos ao ser prensado por um ônibus. O artista abria a porta um carro quando foi atingido pelo ônibus, que dava ré no momento.

O velório dele aconteceu na segunda-feira, 10.

Nas redes sociais, o vice-prefeito Edemilson Santos lamentou a morte do artista com uma homenagem especial para ele. "O adeus ao Duda, amigo, cantor e compositor saltense. Neste domingo tivemos a triste notícia do falecimento do amigo Eduardo de Arruda Pascoalote, mais conhecido pelo nome artístico Duda, em um acidente nesta manhã na rua Rui Barbosa, em Salto. Muito querido e conhecido pela dom da voz, com timbre que encantava a todos, Duda era compositor do estilo sertanejo de mistura vibrante de tradição e modernidade, além de um grande violeiro. Todo adeus é doloroso, insuportável e deixo meu registro de sentimentos para toda a família, aos pais Sueli/Ademir, irmão Evandro e aos amigos. Vá com Deus meu amigo Duda, sou testemunha do seu talento e da sua paixão pela música sertaneja. Tivemos muitos momentos juntos", informou.

Morte de narrador esportivo

O narrador esportivo Ivan Zimmermann morreu aos 64 anos de idade. A morte dele foi confirmada pela família na quarta-feira, 5.

O comunicador faleceu em um acidente de carro na Flórida, Estados Unidos, onde morava há alguns anos. A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos (NFL) lamentou a morte do narrador. “A NFL lamenta profundamente o falecimento do ex-narrador da Band e ESPN, Ivan Zimmermann, que teve papel fundamental na popularização da NFL no Brasil”, informaram.

Ivan Zimmermann nasceu em Blumenau, Santa Catarina, e se mudou para São Paulo ainda na infância. Ele se formou em jornalismo e participou de uma cobertura política nos EUA na década de 1980 que fez ele decidir se mudar para o exterior.

Durante um tempo, ele trabalhou como motorista nos Estados Unidos até voltar ao jornalismo na década de 1990 para se tornar narrador da ESPN. Ele cobriu diversos eventos esportivos e criou bordões marcantes, como ‘fogo na bomba’, ‘rasteja verme’ e ‘hasta la vista, baby’.

Ivan também trabalhou na BandSports e no canal DirecTV.

