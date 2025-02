Preta Gil surge com sorriso no rosto em primeira foto após alta hospitalar

Amigo de Preta Gil mostra foto da cantora no elevador após receber alta hospitalar - ela removeu tumores e ficou internada por quase dois meses

A cantora Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta terça-feira, 11, após passar quase dois meses internada em São Paulo. Na hora de sair do hospital, ela contou com a companhia de vários amigos, incluindo o influencer Gominho, que registrou a amiga no elevador .

No post dele, a artista apareceu sorridente e com um vestido rosa e vermelho ao sair do hospital rodeada pelos amigos. A estrela demonstrou a sua alegria ao ver sua evolução na luta contra o câncer.

Mais cedo, o Hospital Sírio-Libanês informou que Preta continuará o seu tratamento em esquema ambulatorial, mas não contou mais detalhes.

Preta Gil foi internada em dezembro de 2024 para remover tumores dos linfonodos, peritônio e ureter. Na cirurgia, ela ainda colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

Post de Gominho sobre a alta de Preta Gil

Preta Gil colocou a bolsa de colostomia definitiva

Em um vídeo, a artista Preta Gil mostrou que está bem e se recuperando. Ela atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após passar algumas semanas afastada da internet. "Amores, sei que estou sumidinha, mas eu precisei ficar afastada das redes pra me concentrar totalmente na minha reabilitação. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil. Os médicos falaram, mas a gente nunca acredita, né? Como eu já tinha feito uma no ano passado, eu me baseei na que eu fiz no ano passado e essa está sendo diferente. Um desafio muito maior diário e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível”, disse ela.

Então, ela contou sobre sua melhora progressiva. "Eu estou no hospital Sírio-libanês, estou me reabilitando, estou bem, estou me alimentando bem, estou andando, estou me exercitando, estou melhorando a cada dia mais os exames de sangue, todos os parâmetros, tudo só melhora, mas é difícil. É um reaprender a fazer muitas coisas”, afirmou.

Na sequência, Preta abriu o jogo sobre ter colocado a bola de colostomia. "Eu estou me acostumando com a minha bolsinha de colostomia. Sim, eu tive que colocar uma bolsa de colostomia dessa vez definitiva e não provisória, como foi a do ano passado. Dessa vez, eu vou ficar pra sempre com essa bolsinha. Eu sou muito grata a ela por isso, estou me acostumando e as enfermeiras de ileostomia me dando aulas, dicas de como vai ser em casa”, afirmou.

Por fim, ela fez seus agradecimentos. "Aproveito para agradecer a todos os médicos, todos os enfermeiros, técnicos, auxiliares, faxineiros, todo mundo que trabalha nesse hospital é tão solícito, que é tão carinhoso comigo. Isso faz toda a diferença. Estou muito bem amparada, estou muito bem assistida. Não só pelos médicos, mas também por Deus, pelos orixás, pelas minhas santinhas. Isso faz toda a diferença. O amor de vocês faz toda a diferença, chega até aqui a preocupação de vocês. Eu sei que estava preocupados porque eu estou sumidinha há algum tempo e eu não gosto de deixar vocês preocupados, então quis vir aqui falar com vocês pessoalmente, tá bem? Talvez eu fique mais um tempo afastada porque o desafio aqui está sendo grande, mas conforme eu for me sentindo bem, conforme eu for me sentindo à vontade para estar aqui com vocês de novo eu estarei, combinado. Se cuidem que eu estou me cuidando”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Leia também:Preta Gil reflete sobre o câncer: ‘Eu continuo minha luta aqui’