Jojo Todynho faz reflexão sobre relações amorosas na atualidade: 'Antiga'

Jojo Todynho respondeu algumas perguntas dos seguidores nas redes sociais e fez uma reflexão sobre as relações amorosas na atualidade

Em suas redes sociais, Jojo Todynho sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 30 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 29, a famosa aproveitou o tempo livre para responder algumas perguntas dos seguidores em seu Instagram Stories e fez uma reflexão sobre as relações amorosas na atualidade.

"Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando 'não a monogamia'. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso para cá, não", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que considera relações com três pessoas um tipo de traição. "Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstruído, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história para cá, não. História de ménage... é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", concluiu.

Críticas

No entanto, a artista recebeu diversas críticas e resolveu se pronunciar sobre o assunto na terça-feira, 28, em seu Instagram Stories.

"As pessoas falam 'com bariátrica, com plástica é mole'. É? Vai lá e faz. As pessoas têm essa mania de querer depositar a frustração delas nos outros, de falar que tudo é mole. Por que você não fez? E se você estivesse no lugar, iria fazer também. As pessoas não conseguem interpretar o que está sendo dito. Gente, não é mole não. Tudo vem do querer. Se você quer mudança, você vai ter mudança", começou ela.

Em seguida, Jojo fez uma reflexão sobre o tema. "As pessoas levam tudo ao pé da letra, elas entendem como querem. Eu estava falando que ter dinheiro ajuda, mas você também tem que querer ter essa mudança. Não adianta, se você não quer, se você não busca essa disciplina, não vai mudar. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Você tem que querer transformar a sua vida, querer viver um processo de transformação. Como eu estou sem paciência, eu fui lá e arquivei. Porque o povo começa com 'agora é mole'. Ué, gente. Não é mole não. Eu nunca quis e agora eu quis, e aí?", concluiu, afirmando que é sempre válido mudar de opinião.

