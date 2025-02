BBB 25: Quem vai sair no quarto paredão? Veja o resultado das enquetes

Aline, Gabriel e Vitória Strada disputam a preferência do público no BBB 25. Saiba quem tem a maior chance de ser eliminado nesta terça-feira, 11

O resultado do quarto paredão do BBB 25, da Globo, será revelado na noite desta terça-feira, 11 de fevereiro, ao vivo na TV. Até lá, que tal saber quem é a pessoa com maior chance de ser eliminada? A CARAS Brasil reuniu os resultados das enquetes e te conta qual é o brother ou sister com maior probabilidade de sair do confinamento.

O quarto paredão é disputado por Aline, Gabriel e Vitória Strada. Várias enquetes apostam em uma votação acirrada entre Gabriel e Vitória para deixar a casa. Tecnicamente, Gabriel está à frente nas principais enquetes para ser eliminado, mas Strada vem logo atrás, com poucos pontos atrás dele .

Na enquete do site CARAS, Gabriel é o mais votado para ser eliminado, com 45,12% dos votos. Enquanto isso, Vitória aparece com 41,71% e Aline está com 13,17% dos votos. Na votação realizada no site UOL, a sister Vitória Strada está à frente com 49,72% dos votos, sendo seguida por Gabriel, com 45,14%, e Aline, com 5,14%.

Enquanto isso, no site Votalhada, Gabriel recebeu 51,81% dos votos para sair do BBB 25, Vitória está com 35,84% e Aline com 12,35%. Por fim, no site Notícias da TV, a votação também aponta a saída de Gabriel com 45,62% dos votos e Vitória aparece logo atrás com 42,95%, sendo que Aline está bem longe deles, com 11,79%.

Vale destacar que as enquetes são apenas especulações sobre o paredão. A única votação válida para definir o eliminado do Big Brother acontece no site Gshow, que é o oficial da Globo. O resultado oficial será divulgado por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do BBB 25.

