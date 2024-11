Jojo Todynho exibe cinturinha impressionante em viagem com a avó

Em novas fotos de viagem com a avó, Jojo Todynho exibe silhueta bem fininha e impressiona com cintura escultural; confira

A cantora Jojo Todynho chamou a atenção com novos cliques em sua rede social. Nesta quinta-feira, 21, a famosa fez um álbum de uma viagem que fez com a avó para Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e não apenas encantou ao surgir com a senhora, a qual considera mãe, mas também ao exibir sua cinturinha.

Além de fazer cliques de dona Rita Maria de Jesus Menezes, a futura advogada se exibiu curtindo uma piscina no local e impressionou com seu físico atual. Após meses de cirurgia bariátrica e algumas plásticas, a artista mostrou que está com a barriga escultural.

"Deus, amor, união e respeito constituem a base de uma família que permanece para sempre!", disse ela na legenda.

É bom lembrar que Jojo Todynho está em meio ao processo de adoção de um menino em Luanda, em Angola. Em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, ela explicou melhor como será sua maternidade. “Já decidi a vida dele. Vou manter ele lá fora, custeando a vida dele até terminar a faculdade. Ele vem para o Brasil nas férias e vai viajar comigo", disse ela.

Jojo Todynho faz festão luxuoso com coroação e mais para a avó

A avó de Jojo Todynho, Rita Maria de Jesus Menezes, completou 80 anos e a cantora fez uma grande festa para a senhora que considera sua mãe. Para o evento, a famosa alugou um espaço e surpreendeu com a decoração e looks para o momento especial.

Em sua rede social, a futura advogada postou os registros e chamou a atenção ao aparecer com um vestido rosa com parte de cima transparente e repleta de brilhos. Já a aniversariante surgiu com um modelo muito elegante nos tons da decoração e com uma espécie de renda. Veja todos os detalhes aqui!

