Dany Bananinha desabafa sobre organizar festa da filha: 'Brigando com o pai'

Em suas redes sociais, Dany Bananinha sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores. Nesta quinta-feira, 13, a assistente do Domingão fez um longo desabafo sobre ter que organizar a festa da filha sozinha. Ela é mãe de Lara, que completa cinco anos no dia 30 de março.

"Estou correndo feito louca, cabeça a mil, surtando. Mais um ano chegando o aniversário da Lara, e eu sozinha tendo que fazer tudo. Não ia fazer nada, mas a criança não para de falar de aniversário. Eu fico com o coração apertado, pensando que eu não poderia gastar esse dinheiro porque o foco é conseguir levá-la para a Disney. Mas, ao mesmo tempo, a vida é uma só, ela ama [festa], e ver a alegria dela é a minha alegria. É uma turbulência. E mais um ano brigando com o pai pelo mesmo motivo", começou ela.

Em seguida, Dany revelou que a não quer a presença da atual companheira do ex na festa. "Ontem eu me estressei muito. É muito difícil fazer as pessoas entenderem as coisas. Minha filha não quer duas festinhas. Ela não precisa. Ela quer uma festinha com os amiguinhos da escola, de preferência com os pais juntos. Ano passado eu vi minha filha triste e me senti muito mal. O pai não foi porque só iria e me ajudaria se a mulher fosse, mas não vejo motivos para isso acontecer. Não me sinto à vontade, tenho meus motivos, que não vêm ao caso. Mais um ano a mesma história, e uma hipocrisia absurda".

Por fim, ela afirmou que só queria ver a felicidade da herdeira. "Não quero ver minha filha triste. Este encontro [dela com o ex] é só uma vez no ano para ver a criança feliz, o pai do lado da mãe. Vou fazer tudo sozinha, e ele não vai me ajudar porque eu não vou convidar quem ele quer que eu convide. Vou convidá-lo, e quem sabe ele aparece para dar um beijinho na filha e vê-la feliz. Ano passado, muitas pessoas me perguntaram qual foi o motivo [da ausência dele], e foi isso, exatamente igual. A história está se repetindo", concluiu.

Emoção

Dany Bananinha usou as redes sociais para dividir um momento emocionante com seus seguidores. A assistente de palco do programa Domingão, da Globo, postou um vídeo raspando o cabelo de sua mãe, Teresa Soares, de 69 anos, que está em tratamento contra um câncer de pulmão. Na legenda da publicação, ela exaltou a força da matriarca e ressaltou que elas vão passar juntas por esse momento difícil.

"Mãe, sua força diante de tudo me inspira a cada dia. Estou ao seu lado em cada passo dessa jornada, e meu amor por você é mais forte do que qualquer desafio. Juntas, somos indestrutíveis!! Bora juntas, rumo à vitória. Obs: Ser forte não é uma escolha, muitas vezes é minha única opção. Obrigada Deus", escreveu Dany.

Os internautas deixaram mensagens de apoio nos comentários. "Já deu certo!! Emocionada pelo vídeo e momento, mas em oração pela cura", disse uma seguidora. "Já deu tudo certo! O sorriso dela no final", falou outra. "Vai dar certo, Dany. Desejo muita força e muita saúde", comentou uma fã.

