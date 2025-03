Está crescendo! Bruna Biancardi encanta ao mostrar barriga de grávida

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi encantou ao mostrar como está a barriga de sua segunda gravidez. A famosa espera mais uma menina

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores. Atualmente, a digital influencer está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. O casal já tem Mavie, de um ano.

Mesmo com a gestação avançada, a famosa não deixou os treinos de lado e segue marcando presença na academia diariamente.

Nesta quinta-feira, 13, Bruna publicou uma foto em que aparece usando uma roupa de treino composta por top e shorts na cor preta. O look deixou ainda mais em evidência a barriguinha já saliente dela.

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de oito meses, com Amanda Kimberlly.

Surpresa

No Dia das Mulheres, no sábado, 8, Neymar Jr. não deixou de homenagear suas mulheres. Na rede social, o jogador de futebol compartilhou uma foto de Bruna Biancardi, grávida da segunda filha deles, Mel, e segurando Mavie, de um ano, no colo.

No registro, a influenciadora digital e a pequena apareceram com flores. O atleta então colocou um coração para demonstrar seu amor por elas. Em seus stories, a mamãe de duas meninas então postou a cartinha que recebeu do companheiro.

"Minhas três princesas, Bruna, Mavie e Mel... Um feliz Dia das Mulheres. Amo muito vocês", escreveu o craque e assinou seu nome. Em seguida, Bruna Biancardi ainda publicou um clique de Mavie no helicóptero com uma flor nas mãos e se divertindo.

Ainda nos últimos dias, a eleita do jogador do Santos mostrou como está sua barriga. Grávida pela segunda vez dele, a influencer posou de biquíni e colocou o barrigão para jogo. É bom lembrar que, além de Mavie e da caçula, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de oito meses, frutos de relacionamentos anteriores.

