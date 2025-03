Diretora explica atraso na mudança de Marcos Oliveira para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014), decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família (2001-2014), decidiu se mudar para o Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. A previsão inicial era de que a ida dele para a nova casa ocorresse em um prazo de 30 dias, mas houve atrasos.

Segundo a diretora do Retiro, Cida Cabral, a reforma ainda não foi finalizada. "Ainda estamos em obra. Deve levar mais uns vinte dias, mais ou menos, para concluir", explicou ela conforme divulgado pelo jornal O Globo.

Vale lembrar que o ator se mudará para uma das casas construídas com doação da atriz Marieta Severo. Os dois trabalharam juntos por cerca de 13 anos na série de humor da TV Globo. Recentemente, o famoso agradeceu a ajuda da amiga de longa data. "Quem diria que isso um dia aconteceria? Gratidão Marieta!", escreveu ele.

Marcos está longe das telinhas desde a novela 'Poliana Moça', do SBT, exibida em 2022. Na TV Globo, seu último trabalho foi em 'Deus Salve o Rei' (2018). O artista também passou por dificuldades em sua saúde. Recentemente, ele realizou um cateterismo de emergência - que foi um sucesso.

Reforma de refeitório

O refeitório do Retiro dos Artistas também está passando por mudanças. A obra acontece com recursos doados por José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. A verba é oriunda dos direitos autorais do livro O lado B de Boni, que foram integralmente direcionados à instituição.

Mais uma grande transformação está acontecendo no Retiro dos Artistas. Graças à venda do livro "O lado B de Boni", estamos reformando nosso refeitório. Em breve, teremos um espaço moderno, seguro e acolhedor para as refeições dos nossos residentes. Essa obra vai trazer mais conforto e dignidade para quem dedicou a vida à arte. Mais uma vez, nosso muito obrigado ao Boni. Seu apoio tem sido fundamental para mantermos nossos serviços assistenciais no Retiro dos Artistas".

