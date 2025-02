Jojo Todynho divide vídeo romântico com o novo namorado

Apaixonada! A influenciadora Jojo Todynho compartilhou um registro trocando beijos com o novo namorado, Thiago Gonçalves

Jojo Todynho está apaixonada! Nesta quinta-feira, 20, a influenciadora digital e cantora dividiu com o público o primeiro registro romântico ao lado do namorado, Thiago Gonçalves. Os dois assumiram a união no dia 11 deste mês, data em que a famosa completou 28 anos de vida.

Provando que fevereiro foi bastante especial, Jojo compartilhou em suas redes sociais uma sequência de momentos marcantes do mês, incluindo passeios, ida ao jogo do Flamengo, viagens, sua recuperação pós-operatória, o pedido de namoro feito por Thiago e até um clique fofíssimo com o pequeno Kaleb, filho de Bia Miranda e DJ Buarque.

No vídeo com o companheiro, publicado em preto e branco, a artista aparece na borda de uma piscina trocando beijos apaixonados com o amado. Usando um maiô recortado na lateral, a famosa exibiu somente uma pequena parte da silhueta do policial militar.

Confira as publicações de Jojo Todynho:

Jojo Todynho divide registro romântico com o namorado - Reprodução/Instagram

Quem é o namorado de Jojo Todynho? Conheça Thiago Gonçalves

De acordo com informações do portal LeoDias, Thiago Gonçalves é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida. Botafoguense, o novo namorado de Jojo Todynho é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior.

Com pouco mais de 23 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens. A artista, inclusive, já havia publicado uma foto ao lado do amado antes de assumir o namoro.

Em dezembro de 2024, mês em que foi madrinha de um casamento, Jojo Todynho dividiu um álbum de fotos da cerimônia e, em meio aos cliques, apareceu com Thiago Gonçalves na festa; confira!

