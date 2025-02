Quem é o namorado de Jojo Todynho? Artista assumiu romance com policial

Jojo Todynho foi surpreendida com um pedido de namoro nesta terça-feira, 11, dia de seu aniversário; conheça o novo amor da artista

Jojo Todynho está apaixonada! Nesta terça-feira, 11, data em que completa 28 anos de vida, a influenciadora digital revelou ao público que foi surpreendida com um pedido de namoro, com direito a buquê de rosas e café da manhã na cama.

Esbanjando alegria, Jojo compartilhou um vídeo expressando sua felicidade com o novo relacionamento: "Vou falar uma dica, mulherada: Arrumem um polícia. Estou namorando. Me atura, Brasil. Linda, gostosa e namorando com um polícia. Estou muito feliz", declarou a aniversariante do dia.

Mas afinal, quem é o namorado de Jojo Todynho? A artista assumiu romance com Thiago Gonçalves , de 38 anos. De acordo com informações do portal LeoDias, o rapaz é policial militar há 21 anos e, nas horas vagas, gosta de praticar corrida.

Botafoguense, Thiago é pai de uma menina de 12 anos, fruto de um relacionamento anterior. Com pouco mais de 3 mil seguidores nas redes sociais atualmente, o companheiro de Jojo costuma compartilhar registros pessoais em família e de viagens.

A artista, inclusive, já havia publicado uma foto ao lado do amado antes de assumir o namoro. Em dezembro de 2024, mês em que foi madrinha de um casamento, Jojo Todynho dividiu um álbum de fotos da cerimônia e, em meio aos cliques, apareceu com Thiago na festa.

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho celebra chegada dos 28 anos

O aniversário de Jojo Todynho é nesta terça-feira, 11, e, para comemorar a chegada de seus 28 anos, a cantora postou um vídeo na academia. Atualmente com 80 kg, após perder bastante peso nos últimos meses, a famosa celebrou o novo ciclo no clima que está adotando para a sua vida.

Após fazer cirurgias bariátrica e plástica, a futura advogada está se cuidando com dieta e treino pesado. Por isso, ela colocou as velinhas em cima dos halteres e fez a festa no vídeo. "Feliz 28!", esbanjou sua nova silhueta em um look fitness rosa; confira o registro!

