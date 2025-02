Jojo Todynho é surpreendida com pedido de namoro de policial

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para contar que foi surpreendida com um pedido de namoro nesta terça-feira, 11

O aniversário da cantora Jojo Todynho é nesta terça-feira, 11, e ela celebrou a chegada de seus 28 anos de uma forma especial. Além de comemorar a data, a artista foi surpreendida com um pedido de namoro, que foi acompanhado de um buquê de rosas e café da manhã na cama.

Ao compartilhar a novidade nas redes sociais, a artista mostrou que ganhou um buquê de flores vermelhas. Ela revelou ainda que o mimo não foi o único presente: o buquê veio acompanhado de um café da manhã especial e uma cesta personalizada com os nomes dela e de seu novo namorado, Thiago.

Ela também foi surpreendida por uma carta com uma declaração e um balão com a pergunta: “Quer namorar comigo?”. Em seguida, Jojo compartilhou um vídeo expressando sua felicidade com o novo relacionamento e afirmou: “Vou falar uma dica, mulhereda: Arrumem um polícia. Estou namorando. Me atura, Brasil. Linda, gostosa e namorando com um polícia. Estou muito feliz".

De acordo com informações do portal Leo Dias, o novo namorado de Jojo é o gestor em segurança pública e policial, Thiago Gonçalves.

Stories de Jojo Todynho (Reprodução/Instagram)

Jojo Todynho faz reflexão sobre relações amorosas na atualidade

Recentemente, Jojo Todynho fez uma reflexão sobre as relações amorosas na atualidade."Hoje nós estamos vivendo um momento bem líquido. Tudo como álcool, se evapora rápido. São poucas pessoas que buscam consolidação de algo. Eu fico vendo as pessoas falando 'não a monogamia'. Eu sou monogâmica. Não vem com esse discurso para cá, não", começou ela.

Em seguida, Jojo afirmou que considera relações com três pessoas um tipo de traição. "Se você não curte [ser monogâmico] é um problema seu, mas deixa quem gosta viver na monogamia. As pessoas vêm com um discurso desconstruído, uma narrativa de empoderamento, de uma coisa mais descolada, mais natural. Não vem com essa história para cá, não. História de ménage... é tudo traição. Para não dizer que é traição, é trisal. Sou bem antiga. Na minha cabeça, não encaixa essas coisas", concluiu.

