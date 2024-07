João Vicente de Castro dá resposta afiada para ator que criticou Rafa Kalimann

Amizade é amizade, né? João Vicente de Castro surpreendeu ao sair em defesa de Rafa Kalimann após comentário ácido de ator

O ator João Vicente de Castro surpreendeu ao dar uma resposta afiada para o ator Milhem Cortaz enquanto defendia a atriz Rafa Kalimann. O assunto começou quando Milhem questionou a profissão de Kalimann, que dá seus primeiros passos na atuação após se formar.

Em um comentário nas redes sociais, Milhem escreveu: “Atriz?”. Então, João Vicente viu a mensagem e fez questão de defender a amiga.

“Com todo respeito ao Milhem, que considero um grande ator, que sei que é um homem generoso e respeitoso. Sim. Atriz. Uma mulher que estudou. Leu, trabalhou e trabalha. Pode, na sua opinião, ainda estar começando, como todos começamos, ou não ter tanto talento como você. Porém, tem vocação, tesão, amor pela profissão. Atriz, sim”, comentou.

Vale lembrar que Rafa Kalimann conquistou a fama como influenciadora digital e em sua participação no Big Brother Brasil. Porém, nos últimos anos, ela estudou atuação e se formou como atriz.

João Vicente de Castro alfinetou o ex-BBB Davi

O ator João Vicente de Castro entrou na brincadeira da internet e fez uma piada após uma situação do ex-BBB Davi Brito. Ele usou os stories do Instagram para compartilhar uma desculpa para faltar em um compromisso e compartilhou uma foto falsa. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando o ex-BBB Davi Brito apareceu nos stories do Instagram para dizer que estava se sentindo mal e com febre após fazer uma tatuagem enorme no braço. Por isso, ele iria faltar em um compromisso. Então, ele postou a foto de um termômetro mostrando 38,6º de febre. Porém, os internautas descobriram que a foto do termômetro era falsa, porque a imagem era de um banco de imagens da internet e o ex-BBB a usou como se fosse dele.

Com a repercussão da foto acusada de ser falsa, o ator João Vicente de Castro entrou na brincadeira e fez uma piada. Ele surgiu nos stories dizendo que o pneu do carro furou e postou uma foto de um banco de imagens de um pneu furado. "Gente, só dando uma satisfação que eu tinha um compromisso de trabalho e, infelizmente, não vou conseguir chegar a tempo porque furou meu pneu", disse ele.