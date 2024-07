Davi é pego na mentira ao postar foto falsa para cancelar encontro com affair

É sério isso? Davi Brito cancela compromisso com influenciadora que já estava no aeroporto para encontrá-lo e usa foto falsa para se explicar

Na noite da última terça-feira, 16, Davi Brito cancelou um encontro com a influenciadora digital Tamires Assis, que já estava no aeroporto para encontrá-lo. Em suas redes sociais, ele tentou se justificar usando uma foto falsa de um termômetro, afirmando estar doente. No entanto, a mentira foi rapidamente descoberta e gerou grande repercussão na internet.

Em suas redes sociais, Tamires falou sobre o 'bolo' que levou do campeão do reality show. Davi, por sua vez, usou seu perfil para afirmar que pegou uma virose e até pediu orações aos seguidores para sua recuperação. Em seguida, ele publicou a foto de um termômetro marcando uma alta temperatura, como se estivesse com febre.

Não demorou para que os seguidores identificassem a foto, que está disponível em bancos de imagem e até é divulgada nas redes sociais como uma desculpa genérica para ajudar a cancelar compromissos. Logo, a publicação gerou ainda mais desconfiança e o ex-motorista de aplicativo acumulou comentários negativos na internet.

isso daqui provavelmente vai viralizar como algo engraçado e meme mas eu realmente acho tão ???? tipo qual a necessidade de mentir assim peo seu público? já acabou o bbb, não precisa mais enganar ninguém, e faz questão. ainda pede orações. eu hein pic.twitter.com/vKsWUjrOby — Rafa • E Daí, Reality (@edairealityx) July 16, 2024

“Isso daqui provavelmente vai viralizar como algo engraçado e meme, mas eu realmente acho tão ???? Tipo qual a necessidade de mentir assim pelo seu público?”, um internauta escreveu no X. “Por que diabos ele está mentindo em relação a isso? Que maluco!”, comentou outra. “Eu acho que foi só uma brincadeira boba”, uma seguidora tentou defender

Até o momento, Davi não se pronunciou após ter sido 'pego na mentira'. Por outro lado, Tamires Assis, que viveu um rápido affair com ele, relatou que recebeu a notícia de que ele estava doente pouco antes de chegar à Bahia. Natural de Manaus, ela estava a caminho e já tinha feito uma conexão em Brasília quando o encontro foi cancelado.

Affair desabafa sobre bolo de Davi:

Em suas redes sociais, Tamires Assis contou que ainda teve que comprar uma nova passagem para casa e esperar por mais algumas horas no aeroporto. Ela também afirmou ter recebido a foto de um termômetro: "Boa noite, gente. Estou aqui no aeroporto de Brasília, minha conexão para Salvador, mas vou ter que retornar daqui até Manaus, por uma decisão que o Davi teve”, disse.

“Ele disse que não estava bem e eu estava entrando no avião no momento em que ele me mandou uma foto do termômetro com a febre, dizendo que ele estava passando muito mal", relatou Tamires, que conheceu o campeão do reality show durante o Festival de Parintins, no Amazonas, e logo em seguida, engatou um romance com ele.