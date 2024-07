João Vicente de Castro faz piada após situação do ex-BBB Davi

Não perdeu a piada! João Vicente de Castro posta indireta ao entrar nos rumores envolvendo o ex-BBB Davi após foto de termômetro. Entenda

O ator João Vicente de Castro entrou na brincadeira da internet e fez uma piada após uma situação do ex-BBB Davi Brito. Ele usou os stories do Instagram para compartilhar uma desculpa para faltar em um compromisso e compartilhou uma foto falsa. Entenda o que aconteceu:

Tudo começou quando o ex-BBB Davi Brito apareceu nos stories do Instagram para dizer que estava se sentindo mal e com febre após fazer uma tatuagem enorme no braço. Por isso, ele iria faltar em um compromisso. Então, ele postou a foto de um termômetro mostrando 38,6º de febre. Porém, os internautas descobriram que a foto do termômetro era falsa, porque a imagem era de um banco de imagens da internet e o ex-BBB a usou como se fosse dele.

Com a repercussão da foto acusada de ser falsa, o ator João Vicente de Castro entrou na brincadeira e fez uma piada. Ele surgiu nos stories dizendo que o pneu do carro furou e postou uma foto de um banco de imagens de um pneu furado. "Gente, só dando uma satisfação que eu tinha um compromisso de trabalho e, infelizmente, não vou conseguir chegar a tempo porque furou meu pneu", disse ele.

Ex-BBB Davi Brito faz tatuagem no braço

O ex-BBB Davi Brito fez uma tatuagem enorme em seu braço! Nesta terça-feira, 16, ele revelou o resultado da arte em seu corpo com um vídeo em parceria com seu tatuador, Gian Lucca Betiol Falero.

Davi escolheu fechar o braço esquerdo com vários desenhos que formavam uma única tatuagem gigante. A tattoo contou com os desenhos de um leão, um olho e uma águia.

"Dia muito massa! Tive o prazer de atender o nosso campeão @daviooficialll Fizemos a primeira tattoo de Davi! Toda numa sessão só! Haha o homem aguentou e conseguiu fechar o braço todo! Satisfação demais, irmão!", disse o tatuador na legenda.