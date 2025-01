João Hadad lamenta ataques após assumir novo namoro: 'Não merecemos isso'

João Hadad, que assumiu um novo romance pela primeira vez desde a morte da noiva, desabafou sobre a onda de ataques que tem recebido

Vice-campeão de 'A Grande Conquista', da Record TV, João Hadad usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 23, para compartilhar um breve desabafo com o público. Por meio de seus stories no Instagram, o empresário contou que tem recebido ataques desde que assumiu um novo relacionamento.

Para quem não sabe, João está namorando a influenciadora digital Any Borges. Esta é a primeira relação séria que ele assume desde a trágica morte da ex-noiva Luana Andrade, falecida em 2023.

Ao longo de seu relato, João Hadad contou que encontrou Any chorando em casa. O empresário ainda lamentou as críticas direcionadas a ele e à companheira e aproveitou para agradecer o carinho e apoio de quem os acompanha.

"Cheguei agora da academia e encontrei Any triste e chorando. Agradeço de coração todos vocês que mandam energias positivas pra nossa relação e torcem por nós. Para aqueles que passam aqui pra deixar comentários baixos e desnecessários eu só desejo muita luz e amor no caminho de vocês. Estamos bem e muito felizes, graças a Deus", escreveu ele.

"Any é uma menina doce, parceira, trabalhadora e uma excelente mãe. Ela é incrível e sou muito grato a Deus por colocar uma pessoa na minha vida que honra minha história, cuida de mim e me potencializa pra ser um ser humano melhor todos os dias. Por favor, parem com esses comentários ridículos! Não merecemos isso", finalizou João Hadad.

João Hadad lamenta ataques após assumir namoro - Reprodução/Instagram

Quem é a nova namorada de João Hadad? Conheça Any Borges

O empresário João Hadad usou as redes sociais na quinta-feira, 23, para compartilhar um álbum de fotos especial ao lado da nova namorada. Após fortes rumores de um possível romance, ele assumiu a relação com a influenciadora Any Borges.

Além de influenciadora digital, Any também participou de realities shows como 'De Férias com o Ex Brasil' e 'Ilha Record', sendo a campeã da primeira temporada. Ela ainda é empresária e possui uma marca própria de biquínis.

