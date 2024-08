Jenny Miranda desabafa após nova polêmica com a filha, Bia: 'Ingratidão'

Mãe de Bia Miranda, a influenciadora Jenny Miranda falou sobre a relação conturbada com a filha e lamentou a forma como é tratada

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda usou as redes sociais na noite de domingo, 18, para fazer um breve desabafo a respeito de sua relação conturbada com a filha, Bia Miranda. Nos últimos dias, as duas se envolveram em uma nova polêmica após a neta de Gretchen anunciar o fim do relacionamento com DJ Buarque.

Ao ser questionada por um seguidor como se sentia com o tratamento recebido por Bia, Jenny abriu o coração e relatou sentimento de impotência. A influenciadora digital ainda comentou sobre as dificuldades da maternidade solo e afirmou que sempre estará de coração aberto para receber a filha.

"Criar um filho com tanto amor e carinho, abdicar de várias coisas, se doar 100% para ela, e depois vê-los crescer e inventar várias histórias mentirosas para ganhar fama e dinheiro, mantendo a mentira mesmo sabendo das dificuldades que passamos juntas! Não há motivo para esse ódio, apenas o medo de que a verdade venha à tona e a fama se perca. TRISTE", lamentou ela.

"[Me sinto] Um lixo, impotente, triste, com vários sentimentos, inclusive a ingratidão! Mas não me arrependo de ter largado minha vida para criar ela. Ela é minha filha e sempre será muito amada, assim como meu neto. Sou mãe, e mãe ama incondicionalmente, não importa o que aconteça. Meu coração de mãe sempre estará aberto!", completou Jenny Miranda.

Jenny Miranda desabafa sobre relação com Bia - Reprodução / Instagram

Entenda a nova briga entre Jenny e Bia Miranda

O novo desentendimento público entre Jenny e Bia Miranda aconteceu na última sexta-feira, 16, logo após a jovem anunciar o fim de sua união com DJ Buarque, com quem estava junto desde março de 2023. A ex-A Fazenda, então, usou as redes sociais para comentar a respeito do ocorrido.

De acordo com Jenny Miranda, o ex-casal decidiu colocar um ponto final no relacionamento logo após ela acionar a polícia até a casa da filha. Através de seus stories no Instagram, a mãe de Bia relatou o que a fez tomar esta atitude.

A neta de Gretchen, por sua vez, também se pronunciou sobre a polêmica e negou que as acusações de Jenny sejam verdadeiras.