Mãe de Davi Brito se pronuncia após Jenny Miranda comparar Bia com ex-BBB

Após Jenny Miranda chamar Bia Miranda de 'Davi 2', a mãe do ex-BBB rompeu o silêncio e rebateu a comparação: 'Tire o nome'

O nome de Davi Brito ficou novamente entre os assuntos mais comentados da web após a ex-A Fazenda Jenny Miranda mencioná-lo em pronunciamento a respeito de uma nova briga com a filha, Bia Miranda. Durante a madrugada desta sexta-feira, 16, a influenciadora digital se referiu a herdeira como 'Davi 2'.

Tudo começou com a notícia de que Jenny teria acionado a polícia à casa de Bia Miranda, alegando que a jovem teria sido vítima de agressão pelo então namorado, DJ Buarque. Em meio a confusão, a neta de Gretchen rebateu as acusações da mãe e negou que a denúncia seja verdadeira.

Jenny, no entanto, não deixou o comentário da filha passar despercebido e fez questão de rebatê-la. "Davi 2, porque a Bia tem que chamar de Davi 2. Todo mundo caiu no conto dela, assim como caíram no conto do Davi quando ele estava no BBB", iniciou a ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV.

"O nome dela é Davi, porque logo mais a verdade vai aparecer. E todo mundo vai ver que a vilã da história não sou eu. Então, já achei um apelido para você: Davi do BBB, mas você é o Davi 2", completou ela. Quem não gostou nada da comparação foi Elisangela Brito, mãe do baiano.

Após a fala de Jenny Miranda ganhar repercussão na web, ela rompeu o silêncio e saiu em defesa do campeão do BBB 24. "Tire o nome de Davi da sua boca… a assessoria vai cuidar disso", disparou Elisangela nos comentários de uma página no Instagram.

Vale ressaltar que tanto Bia Miranda quanto DJ buarque negaram as acusações de Jenny Miranda a respeito do suposto cárcere privado e violência doméstica.

Bia Miranda anuncia término da relação com DJ Buarque

A influenciadora digital Bia Miranda e DJ Buarque não são mais um casal. Os dois surpreenderam o público na madrugada desta sexta-feira, 16, ao anunciarem o término do relacionamento por meio das redes sociais.

A notícia foi publicada no Instagram oficial de Buarque, uma vez que Bia está sem acesso a sua conta. "Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento", iniciou o artista.

"Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês", completou ele. O ex-casal assumiu publicamente a relação em março de 2023 e são pais do pequeno Kaleb, de 2 meses de vida.