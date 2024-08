Jenny Miranda comenta término de Bia e DJ Buarque após atitude: 'Se entregou'

Após Bia Miranda e DJ Buarque anunciarem o fim da relação, Jenny Miranda revelou que chegou a acionar a polícia à casa da filha

Ex-participante de 'A Fazenda 15', Jenny Miranda usou as redes sociais para se pronunciar a respeito do término da relação entre Bia Miranda e DJ Buarque. Os dois, que estavam juntos desde março de 2023, anunciaram o fim da união na madrugada desta sexta-feira, 16.

De acordo com Jenny, o ex-casal decidiu colocar um ponto final no relacionamento logo após ela acionar a polícia até a casa da filha. Através de seus stories no Instagram, a mãe de Bia Miranda relatou o que a fez tomar esta atitude.

"Mais uma história, só não vê quem não quer. Por que acabou logo depois da minha ida com a polícia lá? Será que foi por que ela foi reclamar com a amiga que estava sofrendo alguma coisa, e a amiga veio falar para mim e eu baixei com a polícia lá? Ele deve ter ficado possesso e brigado com ela, discutiram, e aí chegaram ao fim. Por que eu fiquei sabendo que talvez ele estaria a agredindo?", iniciou Jenny.

"Então ele mesmo se entregou, porque logo após minha ida lá sobre uma possível agressão, porque não posso falar que foi, me falaram, eu não vi. Logo em seguida, eles anunciam o término. Ele se entregou", completou a ex-A Fazenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Vale lembrar que, mais cedo, Bia Miranda se pronunciou sobre o assunto e negou que a denúncia da mãe seja verdadeira. Ela, que está sem acesso a sua conta no Instagram, esclareceu o ocorrido através do perfil de DJ Buarque antes da separação.

"Gente, eu não aguento mais, sério. Não é possível, eu devo ter feito alguma coisa errada na minha vida passada. A Jenny, só porque eu perdi o Instagram, foi na delegacia, conseguiu o endereço da minha casa e trouxe a polícia aqui dizendo que eu estava roxa, que tinha apanhado e que estava em prisão domiciliar", declarou a jovem.

"Não aguento mais! Estou com a minha família, com meu filho, e ainda tenho que lidar com isso. Que loucura, mano! Sabe, gente, eu tô mal, tô muito mal mesmo. Meu Instagram caiu, e eu posso perder todos os meus seguidores, uns 5 milhões deles", desabafou, por fim.

Buarque, por sua vez, também se pronunciou sobre a alegação da ex-sogra. "Mais um episódio. Eu falei aqui em casa semana passada 'está tudo muito bom, tem algo estranho'. Vocês tem noção do que é ficar aturando durante 1 ano e meio? Quando cai o engajamento, quer aparecer na mídia", lamentou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

O término de Bia Miranda e DJ Buarque

A influenciadora digital Bia Miranda e DJ Buarque não são mais um casal. Os dois surpreenderam o público na madrugada desta sexta-feira, 16, ao anunciarem o término do relacionamento por meio das redes sociais.

A notícia foi publicada no Instagram oficial de Buarque, uma vez que Bia está sem acesso a sua conta. "Rapaziada, eu e Bia conversamos e decidimos não seguir mais como casal. Só peço respeito e compreensão de vocês nesse momento", iniciou o artista.

"Estamos bem um com o outro, afinal, temos um filho e o bem-estar dele é prioridade. Amanhã falamos mais sobre, boa noite a todos! Amamos vocês", completou ele. O ex-casal assumiu publicamente a relação em março de 2023 e são pais do pequeno Kaleb, de 2 meses de vida.