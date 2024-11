Jaquelline Grohalski assume namoro com empresário; saiba quem é

Campeã de 'A Fazenda 15', Jaquelline Grohalski foi surpreendida em Las Vegas com um pedido de namoro de um empresário goiano

A influenciadora digital Jaquelline Grohalski está namorando! A campeã de 'A Fazenda 15' revelou a novidade através de seus stories no Instagram durante a madrugada desta terça-feira, 5, quando recebeu o pedido especial diretamente de Las Vegas do empresário e criador de conteúdo goiano Alfredo.

Após aproveitarem um dia inteiro de passeio, Jaquelline foi surpreendida pelo amado durante um jantar, com direito a anel belíssimo de compromisso. Em registros compartilhados por ela, é possível perceber que Alfredo preparou o pedido no prato da sobremesa entregue à famosa.

Visivelmente emocionada, a ex-peoa retribuiu o carinho ao trocar beijos com o novo namorado. Vale lembrar que Jaquelline Grohalski revelou em outubro deste ano que estava vivendo um affair com o empresário há cerca de um mês.

Antes disso, ela se relacionou com Andrew Halliday, enteado da cantora Manu Bahtidão. O romance, no entanto, não foi para frente e os dois decidiram colocar um ponto final na união. Durante o confinamento de 'A Fazenda 15', Jaquelline namorou com Lucas Souza. A relação chegou ao fim definitivamente em maio deste ano.

Jaquelline assume namoro com Alfredo - Reprodução / Instagram

