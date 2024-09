Jaquelline Grohalski assume romance com enteado de cantora famosa

Após o fim do relacionamento com Lucas Souza, Jaquelline Grohalski engata novo romance com enteado de cantora famosa; conheça o sortudo!

Após o término do relacionamento com Lucas Souza, Jaquelline Grohalski mostrou que a vida segue e assumiu um novo romance na noite da última quinta-fera, 26. Em suas redes sociais, a campeã da última edição de ‘A Fazenda’ apareceu em clima de intimidade com o empresário Andrew Halliday Garcia, que é filho do marido da cantora Manu Bahtidão.

Em seu perfil no Instagram, Jaquelline compartilhou um álbum de fotos ao lado do novo affair. Apesar de não confirmarem oficialmente o namoro, os cliques entregaram o clima de romance entre os dois. Sorridente, a influenciadora posou de mãos dadas com o empresário, além de compartilhar registros em que ele aparece com a mão em sua cintura.

Para finalizar o álbum, Jaquelline publicou registros de um jantar especial onde os dois brindavam com taças de vinho, deixando claro que o romance está no ar. Na legenda, a influenciadora digital manteve a discrição: “De gêmeos para ariano”, ela escreveu e recebeu muitos elogios nos comentários, inclusive, da suposta sogra, Manu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jaquelline (@jaquelline)

“Mamãe ama. Meus filhos”, Manu Bahtidão elogiou o enteado e a amiga em tom de brincadeira. “Amooo, isso mesmo amiga seja feliz!!”, disse Alicia X. “Sejam felizes. Vi pessoalmente o quão bem ele te trata”, escreveu outro amigo do casal. “Que energia incrível esses dois tem, só quem convive sabe, parabéns”, outro amigo elogiou o relacionamento.

Vale lembrar que esse é o primeiro romance que Jaquelline assume desde o término do namoro com Lucas Souza. Os dois se conheceram durante participação no reality rural 'A Fazenda' no ano passado e ficaram juntos por cerca de quatro meses, entre idas e vindas. Após a separação, eles chegaram a trocar farpas nas redes sociais.

Jaquelline expõe separação de Lucas Souza:

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jaquelline relembrou o fim do namoro com Lucas Souza. Os dois encerraram a relação poucos meses após o início da relação no reality show rural da Record TV. Agora, ela contou sobre o clima do término. Em entrevista ao colunista Gabriel Perline, da Contigo!, ela contou que ficou chateada na época.

“Eu fiquei muito chateada, então não é por conta de mim, mas por conta da minha família. Eu acho que não tinha necessidade dele falar: ‘O mais difícil é aguentar a sua família’. Então foi muito chato, porque eu ouvi de pessoas que eram muito próximas a ele, como também ouvi da boca dele", afirmou ela, que também já comentou sobre a bissexualidade do ex-namorado.