Jaquelline revela como está a relação com Lucas Souza após troca de farpas

Tudo em paz? Campeã de 'A Fazenda 15', Jaquelline falou sobre a briga recente que teve nas redes sociais com o ex, Lucas Souza

A influenciadora digital, cantora e modelo Jaquelline Grohalski abriu o coração ao falar sobre sua briga com o ex-namorado, Lucas Souza. Recentemente, os dois trocaram algumas farpas nas redes sociais após uma declaração do ex-A Fazenda a respeito de futuras participações em outro reality show.

Em entrevista à 'Quem', Jaquelline contou que fez as pazes com Lucas e revelou como está a relação entre eles depois dos últimos conflitos. "Tivemos um quebra-pau na internet, mas a gente conversou, se resolveu e está tudo bem", declarou a campeã de 'A Fazenda 15', da Record TV.

"Nós nos desculpamos e é vida que se segue. O Lucas está passando por um momento de se encontrar, e acho que é muito importante ele saber o que ele quer", continuou ela. Em seguida, a famosa analisou sua postura na briga com o ex-companheiro.

"É muito ruim a gente julgar o outro e, querendo ou não, a gente teve uma história bacana no reality show. Por mais que eu estivesse magoada com coisas que ele falou sobre mim e minha família, eu não sou melhor que ninguém", afirmou Jaquelline Grohalski, por fim.

Vale lembrar que a ex-peoa e Lucas Souza iniciaram o romance em 2023, ainda dentro do confinamento de 'A Fazenda 15'. Após o fim do reality rural, os dois assumiram publicamente o namoro, em dezembro. O término definitivo aconteceu em maio deste ano.

Jaquelline Grohalski assume romance com enteado de cantora famosa

Após o término do relacionamento com Lucas Souza, Jaquelline Grohalski mostrou que a vida segue e assumiu um novo romance nos últimos dias. Em suas redes sociais, a campeã da última edição de 'A Fazenda' apareceu em clima de intimidade com o empresário Andrew Halliday Garcia, que é filho do marido da cantora Manu Bahtidão.

Em seu perfil no Instagram, Jaquelline compartilhou um álbum de fotos ao lado do novo affair. Apesar de não confirmarem oficialmente o namoro, os cliques entregaram o clima de romance entre os dois; confira mais detalhes!