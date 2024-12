Jade Picon relembra fotos de sua infância: 'Bateu saudade'

Em suas redes sociais, Jade Picon relembrou algumas fotos de sua infância e encantou os seus mais de 21 milhões de seguidores

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 9, a atriz acordou nostálgica e publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de sua infância.

"Achei fotos baby jade e bateu saudade", escreveu a famosa na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "O mesmo sorrisinho", escreveu uma internauta. "Neném mais linda", elogiou outra. "Muito princesinha", se derreteu uma terceira.

Vontade de voltar para as novelas

Jade Picon surpreendeu os fãs com uma participação para lá de especial na novela Mania de Você, da TV Globo, na semana passada. Um ano e meio após Travessia, ela retornou ao horário nobre da emissora contracenando com Gabz e Alanis Guillen (26). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, influenciadora digital e ex-BBB fala sobre a experiência e confessa desejo de voltar a fazer novelas. “Seria incrível”, declara.

Na cena, Viola (Gabz) encontra Jade em um evento que está sendo realizado no Violeta. Fã da ex-BBB, Michele (Alanis Guillen) pede para fazer uma selfie e o trio posa para foto. Em seguida, Jade se despede e afirma que precisa ir ao palco. Nesse momento, ela faz uma ação publicitária no folhetim.

“Estar de volta em uma novela, mesmo que em uma participação surpresa, é uma sensação incrível. Fiquei superanimada com essa oportunidade e o que deixou tudo ainda mais especial foi poder celebrar um momento tão importante para Eudora Siàge, em pleno horário nobre ao lado de atrizes tão talentosas”, conta.

Jade ainda revela como foi atuar ao lado de Gabz e Alanis. “Admiro muito o trabalho das duas. Elas são supertalentosas e generosas, o que fez com que tudo fluísse de maneira leve e divertida. A energia no set era ótima, e foi muito fácil me conectar com elas. Também tivemos as brand lovers e representantes de Eudora Siàge presentes, o que tornou o momento uma verdadeira festa”, ressalta.

Questionada se tem vontade de voltar às novelas, a influenciadora não pensa duas vezes. “Com certeza, a experiência de trabalhar em um projeto tão intenso e rico em histórias é realmente apaixonante. Cada novela traz a chance de explorar novos personagens e desafios, e eu adoro essa dinâmica. Estou sempre aberta a novos roteiros e oportunidades que possam surgir. Seria incrível voltar a viver essa experiência! As novelas fazem parte da vida dos brasileiros e estar envolvida com toda essa produção é uma das experiências mais especiais que já vivi”, salienta.

