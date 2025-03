Jade Picon arrasa no look para conferir pré estreia

A atriz Jade Picon marcou presença na pré estreia de Branca de Neve e arrasou na escolha do look para a ocasião. Confira!

Nesta quarta-feira, 19, aconteceu a pré estreia do filme Branca de Neve, da Disney, no shopping Eldorado, localizado em São Paulo.

O evento contou com a presença de diversos famosos, entre eles estava Jade Picon, que arrasou na escolha do look para a ocasião.

A atriz optou por uma blusa tomara que caia vermelha e uma calça jeans mais larga e um scarpin também na cor vermelha.

Inspirado no conto clássico dos Irmãos Grimm, Branca de Neve ganhou uma nova adaptação live-action da Disney. A história acompanha a jovem princesa Branca de Neve (Rachel Zegler), cuja beleza desperta a inveja de sua madrasta, a Rainha Má (Gal Gadot). Determinada a eliminar a enteada, a vilã ordena sua morte, mas Branca de Neve consegue escapar e se refugia na floresta.

O último trabalho de Jade Picon foi como uma das protagonistas do filme Cinco Júlias, que deve estrear ainda este ano.

Acrobacias

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Na terça-feira, 18, a atriz aproveitou o dia ensolarado no Rio de Janeiro para curtir uma praia. A famosa postou um vídeo em que aparece fazendo acrobacias na areia com um biquíni azul.

Jade ainda revelou que já fez aulas de ginástica no passado. "Lembrei de quando fazia ginástica olímpica e quis ver se ainda lembrava de algo. A resposta: Não", brincou ela na legenda.

A atriz Jade Picon aproveitou um tempo livre na segunda-feira, 17, para abrir uma caixinha de perguntas e interagir com os seus seguidores nas redes sociais. Dentre os questionamentos, um internauta quis saber sobre sua preferência de locais para encontros amorosos.

"Date em casa ou na rua?", questionou um seguidor. Após refletir por alguns segundos, a ex-BBB começou: "Não sei, depende, acho que em casa". E complementou: "Para mim, muitas vezes, tem que ser em casa. Por que, se não, eu saio em um date e no dia seguinte está na internet. Olha que maravilha", falou enquanto batia na mesa.

