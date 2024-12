Iza tem reação icônica ao conhecer Beyoncé em premiere de filme

A cantora Iza conheceu Beyoncé na premiere do filme Mufasa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e teve uma reação icônica

Na última segunda-feira, 9, aconteceu a premiere do filme Mufasa: O Rei Leão no Dolby Theatre, localizado em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Iza surgiu deslumbrante no tapete vermelho do evento e não passou despercebida. Beyoncé, que também estava presente, parou para trocar uma palavrinha com a brasileira.

A artista não conseguiu fingir naturalidade e fez uma cara de espanto após conhecer a cantora internacional. O momento viralizou nas redes sociais.

Iza deu voz à personagem Nala na versão brasileira do filme, enquanto Beyoncé dublou a mesma personagem na versão original. A cantora brasileira até mesmo batizou a sua filha com Yuri Lima com o nome Nala, em homenagem à famosa leoa.

O longa, que chega aos cinemas no dia 19 de dezembro, conta a história de Mufasa e Scar antes de Simba.

Maternidade

A cantora Iza surpreendeu ao contar sobre a maternidade após se tornar mãe de Nala, sua filha com Yuri Lima. A menina nasceu em outubro e está rodeada de amor de toda a família. A estrela contou que tem o apoio do pai da menina e também de outros membros da família para cuidar da pequena e retomar sua agenda de trabalho aos poucos.

"Tenho uma família muito incrível e que é muito participativa. A Nala foi muito esperada pela minha família. Além do pai, com quem divido as responsabilidades, tem os avós, tios... Todo mundo acaba e revezando. A Nala é uma criança muito amada. Esse apoio todo a retomar os compromissos profissionais", disse ela no site Quem.

Iza ainda contou que tem ciúmes da filha e que a pequena já usa fórmula para se alimentar para que a mãe consiga ficar mais tempo longe de casa. "Estou retomando aos poucos e fazendo trabalhos pontuais. Apesar de ter uma rede de apoio, tem coisas que só eu posso fazer. Além dos ciúmes também. Sou muito ciumenta com ela", disse ela, e completou: "Ela se acostumou bem [com a fórmula] e consegui fazer esse equilíbrio, que é bom para mim e para ela".

