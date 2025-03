Isabelle Nogueira rebate notícia sobre relacionamento: 'Mais uma mentira'

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira fez questão de rebater uma notícia falsa sobre ela estar em um novo relacionamento

Em suas redes sociais, Isabelle Nogueira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 25, a ex-BBB publicou o print de uma notícia afirmando que ela estaria em um novo relacionamento e fez questão de rebater a fake news.

"Oi povo. Essa informação é mentirosa. Não conheço esse portal e nem essa repórter. Meu advogado vai cuidar de mais este caso. Mas em respeito a vocês que acompanham meu dia a dia, me amam e se doem com as mentiras sobre mim e pedem uma resposta, saibam que essa é mais uma mentira. Lamento muito tudo isso. E peço que continuem não acreditando nessas mentiras. Não entendi porque querem me vincular a um novo relacionamento a qualquer custo. Nem no off e muito menos no on, eu não me envolvi com ninguém. Meu último relacionamento foi meu último envolvido. O meu momento não é propício para isso", disse ela.

O último relacionamento público de Isabelle Nogueira foi com Matteus Amaral, com quem ela terminou o noivado há pouco mais de um mês.

Reflexão

"Eu sou muito abençoada! Muito! Que Deus tenha misericórdia porque às vezes eu até duvido do poder de Deus na minha vida. São coisas tão simples que impactam meu dia que vejo o quanto eu sou abençoada e amada, por Deus principalmente... Deus fala de todas as formas. A gente tem que se atentar. Tudo para mim dá certo", disse ela.

Em seguida, a famosa afirmou que pessoas que convivem com ela também já perceberam isso. "Todo mundo que convive e trabalha comigo fala isso... 'Nossa, como você é sortuda! Parece que tudo dá certo para você'. Antes de ser sortuda, eu sou muito abençoada. Deus tem um cuidado, um carinho. É surreal, e são nessas pequenas coisas que eu vejo", concluiu.

