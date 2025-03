Affair de Matteus Amaral: Saiba quem é a nova pretendente do ex-BBB

O ex-BBB Matteus Amaral confirmou que está conhecendo melhor uma nova pessoa após o fim do noivado com Isabelle Nogueira

Ao que tudo indica, a fila de Matteus Amaral já andou. Recentemente, o ex-participante do BBB 24, da TV Globo, foi visto abraçado com uma moça durante o Carnaval 2025 e aumentou ainda mais os rumores de que estaria vivendo um novo romance após o fim do noivado com Isabelle Nogueira.

Por meio das redes sociais, Matteus confirmou que ele e a moça, chamada Anna Júlia, estão se conhecendo melhor, mas não firmaram qualquer tipo de relação. "É uma pessoa fora de série, que está com os planos dela muito bem traçados. Eu também tenho os meus, super alinhados e é uma pessoa que tem uma família muito legal, que eu fiquei muito feliz de conhecer também. E é isso, a gente está em um período de se conhecer, de trocar essa ideia, de ver se realmente vale a pena", disse ele.

Mas afinal, quem é Anna Júlia? Gaúcha, a nova affair do ex-BBB tem 24 anos, é estudante de Medicina e influenciadora. Atualmente, ela soma quase 66 mil seguidores em sua rede social, onde costuma compartilhar sua rotina, dicas de moda e viagens.

Vale lembrar que Matteus está solteiro desde o fim de seu noivado com a também ex-BBB Isabelle Nogueira. Os dois iniciaram o romance ainda no reality show da TV Globo e seguiram juntos por cerca de 10 meses. De acordo com os dois, o relacionamento chegou ao fim de forma amigável.

Matteus rompe o silêncio após revelação de Deniziane

Os nomes de Matteus Amaral e Deniziane Ferreira, ex-participantes do BBB 24, ficaram entre os assuntos mais comentados da web recentemente. Isso porque, em uma entrevista recente, a influenciadora digital revelou que o gaúcho chegou a enviar uma mensagem para ela após o fim do reality show.

A fala de Deniziane aconteceu durante participação da ex-sister no podcast 'Mussi de Climão', exibido na noite de quarta-feira, 5. Na ocasião, a ex-BBB contou que o único contato de Matteus foi a parabenizando por seu aniversário.

Após a repercussão nas redes sociais, o vice-campeão do BBB 24 rompeu o silêncio e falou pela primeira vez a respeito do assunto; confira detalhes!

