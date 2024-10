Irmã de João Rebello abre o coração ao falar de morte de ex-ator: 'Soldado da paz'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Maria Carol, irmã de João Rebello, lamenta morte do irmão e confessa sobre relação dos dois

Na última quinta-feira, 24, o ex-ator mirim, João Rebello, morreu aos 45 anos, ele estava em seu carro quando foi atingido por disparos à queima-roupa. Ele foi nome de destaque em grandes novelas da década de 1990. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Maria Carol, irmã do artista, lamenta morte do irmão e declara sobre toda essa situação: "Essa justiça que eu quero".

João Rebello foi assassinado a tiros em Trancoso, distrito turístico de Porto Seguro, Bahia. De acordo com testemunhas, dois homens em uma moto chegaram até o carro do artista e atiraram à queima-roupa. As investigações indicam que o rapaz foi morto por engano.

Depois da tragédia, algumas pessoas começaram a atrelar o nome de João em algumas notícias falsas e comentários desrespeitosos sobre a morte do artista. Maria Carol reforça que a forma de justiça que busca é com relação à honra de memória do irmão.

"É essa justiça que eu quero, né? A justiça da honestidade, do nome do meu irmão, do homem que ele é. A justiça que eu quero fazer é com relação a isso, que as pessoas, de uma vez por todas, entendam que isso não era direcionado ao meu irmão. [Ele] não tem um mínimo de um motivo de alguma inimizade. Isso foi uma coisa que não era direcionada a ele, porém, espiritualmente falando, a única coisa que conforta meu coração é pensar que isso tava no caminho dele pela caminhada espiritual do meu irmão, pelas buscas, pela evolução, mas não pela maldade", declara.

A atriz menciona que tinha uma relação muito próxima com João Rebello: "A gente tem uma herança espiritual muito forte do meu avô da minha avó, num terreiro de umbanda e sempre muito atentos a ancestralidade a espiritualidade".

MUITA LUZ!

Em um relato emocionante, Maria Carol confessa que João Rebello era uma pessoa muito espiritualizada. A atriz analisa que eles tinham uma conexão forte e o artista sempre estava em busca de uma evolução espiritual.

"João era um soldado da paz em busca do conhecimento. Ele era muito espiritualizado, preocupado com o corpo físico, o templo dele nesse plano. A gente conversava muito sobre isso que a gente acredita [...] Ele queria ser o mais natural possível. Ele era lindo. Ele é lindo, muita luz. João sempre irradiou muita luz no olhar, nas palavras, ele tinha pavor de fofoca. Era muito amado e admirado por todos os amigos", afirma.

Maria Carol lamenta a fatalidade que aconteceu com seu irmão e reforça apelo da família pela diminuição da violência no Brasil: "O João é vítima de um sistema muito complexo de Guerra Civil [...] que existe no nosso país".

"Acho que o ponto que eu quero levantar com isso que está acontecendo na minha vida, na vida da minha mãe, da minha família, meu sobrinho [...] O João era muito pacificador, ele lutava muito contra as diferenças", finaliza.

