Irmã de João Rebello desabafa após morte do ex-ator mirim: 'Respeitem nossa dor'

Irmã de João Rebello, Maria Carol Rebello pediu compaixão com a dor da família após a morte trágica do ex-ator mirim

A atriz Maria Carol Rebello, irmã de João Rebello, usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-ator mirim, morto a tiros na noite de quinta-feira, 24, aos 45 anos. O rapaz foi vítima de disparos de arma de fogo no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia, onde residia há pouco tempo.

Em seus stories no Instagram, Maria Carol publicou um vídeo do irmão tocando como DJ, profissão seguida por ele após deixar as telinhas. "Você é luz!", escreveu a artista na legenda do registro.

Na sequência, a irmã de João Rebello aproveitou para compartilhar um breve desabafo a respeito da situação delicada enfrentada pela família. Por meio de um vídeo, Maria pediu para que o público tivesse compaixão em meio ao momento sofrido.

"Eu resolvi vir aqui, fazer esse vídeo para pedir, por favor, para vocês terem um pouco de compaixão com o que a gente está passando. Ainda não sabemos o que aconteceu. A polícia da Bahia está investigando. Estamos prestando todos os depoimentos, fazendo tudo o que a gente pode", iniciou a atriz.

E completou: "Por favor, para de falar o que vocês não sabem. Meu irmão era um homem de luz, um cara honesto, discreto, por favor, respeitem a nossa dor. É tudo o que posso falar agora". De acordo com o 'G1', a Polícia Civil de Porto Seguro informou que o corpo do rapaz foi encontrado em seu carro na Praça da Independência.

Testemunhas ainda contaram que dois homens em uma moto se aproximaram do veículo de João Rebello e atiraram à queima-roupa. A 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro) está investigando o crime.

João Rebello era sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), e neto da icônica atriz Hilda Rebello (1924-2019).

Mãe de João Rebello lamenta morte do filho

A produtora Maria Rebello, mãe do ex-ator mirim João Rebello, usou as redes sociais para fazer um desabafo a respeito da morte precoce do filho. O rapaz faleceu aos 45 anos na noite de quinta-feira, 24, vítima de disparos de arma de fogo no centro de Trancoso, em Porto Seguro, na Bahia.

A declaração de Maria foi feita nos comentários de uma postagem do ator Renato Rabelo, que também lamentou a partida do artista. "Não consigo fechar os olhos! Obrigada pelas palavras, tô acordada sozinha e Carol foi pra Trancoso! Terra violenta! Mataram por engano confundiram o carro! Ele ta tava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", escreveu ela.

