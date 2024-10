João Rebello: Investigação aponta morte por engano de ex-ator mirim

Dois suspeitos de atirar contra o ex-ator mirim João Rebello foram identificados pela Polícia Civil da Bahia, local onde ocorreu o crime

O caso envolvendo a morte do ex-ator mirim João Rebello ganhou novas atualizações nesta segunda-feira, 28. O artista estava em seu carro na quinta-feira, 24, quando foi atingido por disparos à queima roupa. O crime aconteceu em Trancoso, na Bahia.

Segundo informações do 'G1 Bahia', a Polícia Civil identificou os dois suspeitos do assassinato de João. Ainda de acordo com as autoridades locais, as investigações indicam que o rapaz foi morto por engano.

"Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo", declarou uma fonte da Polícia Civil da cidade ao veículo. Testemunhas informaram que dois homens em uma moto atiraram contra João Rebello e depois fugiram.

O corpo do ex-ator mirim, conhecido por papéis em novelas como 'Bebê a Bordo' (1988) e 'Vamp' (1991), foi sepultado no domingo, 27, no Rio de Janeiro. Amigos e familiares compareceram ao no cemitério São João Batista, em Botafogo, para dar o último adeus a João.

O rapaz é sobrinho do diretor Jorge Fernando (1955-2019), e neto da icônica atriz Hilda Rebello, que também faleceu em 2019. Mais cedo, Maria Carol Rebello prestou uma homenagem emocionante ao irmão e ao tio. "27 de outubro. Eu celebro vocês. Eu vibro por vocês. Eu amo eternamente. Jorge e João", escreveu ela.

Irmã desabafa sobre morte trágica de João Rebello

Irmã de João Rebello, a atriz Maria Carol Rebello participou ao vivo do programa 'Encontro', da TV Globo, nesta segunda-feira, 28. Durante conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, a artista falou sobre a morte trágica do familiar, morto a tiros na Bahia na quinta-feira, 24.

Bastante emocionada, Maria Carol relembrou o momento em que soube da notícia da morte do irmão. De acordo com ela, os dois, que eram bem próximos, haviam conversado horas por mensagem antes do ocorrido; confira detalhes!

