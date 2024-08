Humberto Martins abre o jogo sobre atores iniciantes: 'Eu fico vendo'

Durante entrevista ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Humberto Martins revela sobre sua relação com atores menos experientes

Com anos de carreira no audiovisual, Humberto Martins (63) é um dos atores mais respeitados do país. Por conta de toda sua trajetória, ele revela como lida com artista iniciantes. Em entrevista ao Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator abre o jogo sobre sua relação com eles: "Eu fico vendo".

Humberto Martins menciona que busca ajudar quem está começando na profissão, pois avalia que o trabalho de ator é muito em conjunto. Segundo o artista, necessário ter união para não impactar as cenas, por isso, ele não vê problema em auxiliar atores iniciantes.

"Essa profissão é como uma química, você está fazendo e tem que sair aquela cor, se sair um pouco mais não serve e se sair menos também não ficou bom. Ela é muito precisa, então, mediante a isso, eu quando estava ali, eu fico vendo o diretor dirigir os atores mais novos e estou vendo o desconforto deles e uso a minha generosidade até o ponto que não vai comprometer o meu trabalho", confessa.

Sobre a fama de ser exigente, Humberto declara: "Eu quero que uma cena saia muito boa, mas isso não depende só de mim, é um conjunto, todos têm que estar bem. Uma andorinha só não faz verão. Em qualquer profissão, o profissional precisa considerar o trabalho em equipe".

AVÔ JOVEM

Humberto Martins tem dois netos: Jack (13) e Sophie (7), eles moram no interior da Flórida, junto com a mãe Thamires (32), filha do ator, que se mostra um apaixonado pela família e confessa ser chamado pela neta, carinhosamente, de 'papadela'; entenda a origem do apelido.

"Eu sou vovô, eu sou [chamado] papadela. De tanto eu chamar minha filha de: 'Amor, do papai dela', a minha neta Sophie desde que nasceu ouviu isso e fala: 'meu amor, papai dela'. E de um tempo para cá ela me chama de papadela. Hoje ela tem 7 anos. Eu sou o papadela (risos)", Humberto Martins explica.

"E o Jack, o mais velho, ele tem 13 anos e ele me chama de Papa. Porque lá, eles chamam o avô de Papa. Eu sou um avô jovem. Eles não sabem disso, que eu sou famoso no Brasil. Eu moro lá e aqui, porque tenho coisas aqui, meus dois filhos, trabalhos que sou convidado, filmes", confira trecho completo.

