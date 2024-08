Humberto Martins se derrete ao falar dos netos: 'Avô jovem'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Humberto Martins abre sua intimidade ao falar da relação com os netos

Um dos maiores atores do país, Humberto Martins (63) não esconde de ninguém que é um apaixonado pela família. Além de presente na vida dos filhos, ele também se orgulho de ser avô. Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o artista se derrete ao falar dos netos e declara: "Avô Jovem".

Humberto Martins tem dois netos: Jack (13) e Sophie (7), eles moram no interior da Flórida, junto com a mãe Thamires (32), filha do ator, que se mostra um apaixonado pela família e confessa que é chamado pela neta, carinhosamente, de 'papadela'; entenda a origem do apelido.

"Eu sou vovô, eu sou [chamado] papadela. De tanto eu chamar minha filha de: 'Amor, do papai dela', a minha neta Sophie desde que nasceu ouviu isso e fala: 'meu amor, papai dela'. E de um tempo para cá ela me chama de papadela. Hoje ela tem 7 anos. Eu sou o papadela (risos)", Humberto Martins explica.

O artista tem uma casa perto dos netos, mas reforça que não mora exclusivamente nos Estados Unidos, ele passa bastante tempo no país e no Brasil também, por conta de sua agenda de compromissos e projetos.

"E o Jack, o mais velho, ele tem 13 anos e ele me chama de Papa. Porque lá, eles chamam o avô de Papa. Eu sou um avô jovem. Eles não sabem disso, que eu sou famoso no Brasil. Eu moro lá e aqui, porque tenho coisas aqui, meus dois filhos, trabalhos que sou convidado, filmes".

'MACHUCOU PROFUNDAMENTE'

Em boa parte de sua carreira, Humberto Martins era convidado para interpretar os galãs das novelas, os personagens com um corpo forte, escupido e que chamavam atenção pela sua beleza. Com toda essa pressão pela estética, o ator revela que foi um desafio lidar com esses papéis.

"Eu senti, de uma certa forma, eu acordei mais lá na frente, percebendo pelas matérias que elas já não evidenciavam mais meu lado artista como ator e criador de personagem. Isso me machucou profundamente, e eu senti a necessidade de imprimir mais e mais dramaturgia no personagem", confira entrevista completa.

