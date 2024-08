Humberto Martins sobre envelhecer em frente às câmeras: 'Tive que tomar uma decisão'

Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, o ator Humberto Martins analisa sua trajetória na carreira e confessa sobre amadurecimento

O ator Humberto Martins (63) é o mais novo convidado da primeira temporada do programa Desconecta Rio, da TV CARAS. São anos de uma carreira consolidada no audiovisual brasileiro e durante o bate-papo, em clima total de descontração, o artista revela sobre envelhecer em frente às câmeras: "Tive que tomar uma decisão".

Humberto Martins começou sua trajetória na televisão na década de 1980, desde então, virou um dos atores mais famosos do país. São diversos personagens que estão eternizados na memória do público. No começo, ele menciona que eram papéis de tidos como 'galãs', mas agora são homens empresários e pais de família.

Sobre esse amadurecimento em frente às câmeras, Humberto Martins afirma: "Foi uma passagem um pouco traumática, mas eu tive que tomar uma decisão própria, muito particular minha em virtude das escalações ainda, em virtude desse tipo de conteúdo".

O ator declara que durante muito de sua carreira ficou atrelada apenas aos personagens galãs, o que foi algo que o desgastou ao longo dos anos. Humberto Martins está realizado com os últimos papéis de sua carreira, pois analisa que falam com o público.

"É muito difícil você trabalhar o corpo, na exigência que eles queriam para fazer essa performance [...] Aí vieram os personagens da Gloria Perez, e eles são empresários, com conflitos existências, de fato, que são as coisas que eu acho que mais engrandecem a novela porque eles são semelhantes aos conflitos das pessoas que estão assistindo", confessa.

Ele analisa que esses personagens são mais próximos da realidade do público, o que é motivo de alegria para o ator: "Eles são o espelho da vida das pessoas que estão assistindo à novela, dos telespectadores, essa é a genética da novela, isso também passa, o telespectador gosta de se identificar ali dentro", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: