Hulk posta fotos inéditas de seu casamento e se declara para Camila Ângelo

'Amor que transcende', declarou o jogador de futebol Hulk Paraíba ao compartilhar fotos da segunda cerimônia de casamento com Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíbausou as redes sociais nesta quarta-feira, 8, para se declarar para sua esposa, Camila Ângelo.

Em seu perfil no Instagram, o atleta do Atlético Mineiro compartilhou fotos inéditas da segunda cerimônia de seu casamento com a médica, que aconteceu em um resort luxuoso em João Pessoa, na Paraíba, e celebrou o amor deles.

"07-01-2025. O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado, por viver comigo o melhor dia de nossas vidas, amor", escreveu o jogador na legenda.

Hulk e Camila oficializaram a união no civil em 2020. No dia 3 de janeiro, os dois se casaram na Catedral Diocesana Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande. Já no dia 7, aconteceu a segunda cerimônia com uma festa luxuosa.

Os dois, vale lembrar, são pais de Zaya, de dois anos, e de Aisha, de seis meses. O jogador também é pai de Ian, de 14 anos, Tiago, de 12, e Alice, de nove, frutos do seu relacionamento com Iran Ângelo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

Sogra de Hulk Paraíba faz homenagem após segundo casamento

O jogador de futebol Hulk Paraíba e a esposa, Camila Ângelo, realizaram uma segunda cerimônia de casamento na terça-feira, 7 e ganharam uma homenagem bastante especial de Niris Ângelo, mãe da médica. Por meio das redes sociais, a sogra do atleta celebrou o amor do casal, que estão juntos desde 2019, e desejou muitas felicidades no matrimônio.

"Mais uma celebração pela união e amor de vocês!! Estou muito feliz em compartilhar esse momento!. Ver duas pessoas que amo tanto se casando é uma sensação inexplicável de felicidade! Lembre-se que o amor é um exercício diário e que deve ser cultivado todos os dias. Que o casamento de vocês seja recheado de alegria, partilha e muito amor! Amo vocês!", declarou a mãe de Camila Ângelo. Veja a publicação!

