Pietro Antonelli revela o que aprendeu com os pais famosos: ‘Ser o máximo competente’

Em entrevista à CARAS Brasil durante a SPFW, Pietro Antonelli se enche de orgulho ao falar sobre o que aprendeu com os pais, Giovanna Antonelli e Murilo Benicio

Filho de Giovanna Antonelli (49) e Murilo Benicio (53), Pietro Antonelli (19) desfilou pela segunda vez na SPFW. Na noite da última terça-feira, 8, o modelo entrou na passarela com a coleção GOLEM, de Dario Mittmann, e aproveitou para contar à CARAS Brasil sobre a influência de seus pais em sua carreira.

“Eu me inspiro muito neles, muito! Mas é mais em características profissionais do que artisticamente. Por exemplo, na competência e em levar o trabalho muito a sério. Isso é meio óbvio, o que estou falando, mas tem gente que não. Tem gente que chega atrasado, tem gente que não faz com toda a energia e a disposição que tem. Eu não; faço com tudo que tenho e faço o meu melhor sempre, e sempre tento ser o máximo competente. Então, acho que meus pais me inspiram muito nesse lugar”, diz.

Após estrear na carreira artística como cantor de trap, em outubro de 2022, Pietro tem se dedicado a um curso de atuação e também à carreira no mundo da moda, desde que estreou no SPFW, no fim de 2024.

‘CARA MAIS LEGAL QUE CONHEÇO’

Em uma entrevista à Revista CARAS, a mamãe coruja Giovanna Antonelli teceu elogios ao herdeiro. “Cara mais legal que conheço”, diz a artista, que hoje, além de ser uma das atrizes mais renomadas do País, se afirma como influenciadora digital.

Ao falar de Pietro, Antonelli não economiza: “Caráter, integridade, comprometimento e garra ele já tem de sobra, somando tudo isso ao cara mais legal que eu conheço. Diante disso, só posso torcer pelo seu sucesso e lembrá-lo de que ele vem com paixão e dedicação”, festeja a atriz, que também é mãe das gêmeas Antônia e Sofia, de 14 anos. “Nossa relação é de aprendizado porque ele me ensina mais do que eu a ele. Isso me faz crescer não só como mãe, mas como pessoa também”, completa.

