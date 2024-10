Gretchen revela importância do Círio de Nazaré em seu casamento: 'Minha vida mudou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen reforça importância do Círio de Nazaré em sua vida e abre intimidade ao falar de relação com marido

Neste final de semana, acontece a 232ª edição do Círio de Nazaré, em Belém, a festividade católica celebra a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará. A cantora Gretchen (65) é uma das estrelas que marca presença no evento. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista reforça importância dessa celebração em seu casamento: "Minha vida mudou".

O Círio de Nazaré é bastante especial para Gretchen, ela revela que foi graças a esse evento que sua vida passou por grandes transformações. A cantora mencionar ter feito uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré para se casar com o atual marido, Esdras Souza (49).

"O Círio de Nazaré tem uma importância fundamental na minha vida, principalmente, hoje. Foi graças ao Círio que eu conheci meu marido, que minha vida mudou em todos os sentidos, que eu vim morar no Pará. Enfim, ele é fundamental em todos os momentos da minha vida", declara.

Gretchen dá mais detalhes sobre o Círio de Nazaré:"É um evento religioso, eu venho todo ano porque eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Nazaré e eu venho todo ano para cumprir minha promessa na corda", esclarece.

A artista confessa que é uma mulher de bastante fé, mas reforça que não é ligada a uma religião específica: "A fé é super importante, porém não existe essa coisa de ser religioso na minha vida. Eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu tenho as minhas crenças, mas eu não sou religiosa".

'MULHER MAIS AMADA DO MUNDO'

Gretchen é uma eterna apaixonada e não esconde o quanto é uma pessoa romântica a moda antiga. Recentemente, a cantora aproveitou o clima de muita diversão do Rock in Rio para renovar, pela terceira vez, seus votos de casamento comEsdras Souza (49). Além disso, em diversas ocasiões ela sempre reforça seu amor pelo parceiro.

Apaixonada, Gretchen menciona que sempre rasga elogios ao companheiro porque os dois tem uma relação de muito carinho e amor. A cantora abre o coração e declara que Esdras não poupa esforços para ela se sentir a mulher mais amada do mundo.

"Rasgar elogios ao meu marido é como se fosse uma coisa corriqueira, porque ele é um homem digno de elogios, diariamente. Todas as horas, todos os momentos, ele é o tipo de homem que sempre está fazendo o melhor para me fazer feliz, para me realizar e fazer com que eu me sinta a mulher mais amada do mundo! Então, na verdade são elogios, mas são elogios verdadeiros", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE GRETCHEN NAS REDES SOCIAIS: