Gretchen se declara após renovar votos de casamento: 'Acordo e durmo apaixonada'

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen revela por que se mudou para Portugal ao lado de seu marido, Esdras Souza

Gretchen (65) é uma eterna apaixonada e não esconde o quanto é uma pessoa romântica a moda antiga. No último final de semana, a cantora aproveitou o clima de muita diversão do Rock in Rio para renovar, pela terceira vez, seus votos de casamento com Esdras Souza (49). Em entrevista à CARAS Brasil, a artista revelou detalhes dos bastidores do evento e garantiu que o relacionamento com o saxofonista segue lhe proporcionando momentos inimagináveis.

"A ideia da renovação dos votos surgiu por causa de um convite de uma marca patrocinadora do festival, de cara adoramos a ideia. Eu nunca tinha ido no Rock in Rio, fui pela primeira esse ano em Lisboa e agora no Brasil. Ir pela primeira vez no festival e ter esse momento maravilhoso, foi inesquecível", diz ela, que aproveitou o evento para celebrar ainda mais: "O Esdras é um companheiro que topa tudo, sempre estamos viajando e conhecendo lugares novos".

Desde 2020, Gretchen tem encantado os seguidores com os detalhes envolvendo seu relacionamento com Esdras. Entre amigos e admiradores, todos apontam uma mudança significativa na artista, que adora compartilhar registros à dois com o amado. Para ela, não há dúvidas que o paraense veio para acrescentar em sua vida.

"Cada momento, cada comemoração, cada renovação de uma vida com ele é uma novidade. O que falam é verdade, eu realmente acordo e durmo apaixonada. Desde que casei com ele, minha vida mudou para melhor em tudo. Eu amo estar casada com ele", se declara.

Ainda sobre a renovação de votos, a mãe de Thammy Miranda disse que pensou nos detalhes, para que a data se tornasse ainda mais especial. “A cor do look foi escolhida por causa da marca que nos convidou e é a cor do logo do Rock in Rio. Porém o vermelho sempre significa paixão, é uma cor que eu gosto bastante”.

Morando em Portugal desde o ano passado, Gretchen conta que é a mudança para a Europa foi uma decisão pensada pelo casal, que tem o desejo de envelhecer com maior qualidade de vida e segurança. "Por mais que eu amo o Brasil, Portugal tem uma qualidade totalmente diferente, consigo ter uma rotina menos agitada lá", afirma.