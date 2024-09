Gracyanne Barbosa faz revelação sobre sua vida amorosa após rumores

Gracyanne Barbosa usou o Instagram para falar sobre seu estado civil após as recentes especulações de que ela estaria vivendo um affair

A influenciadora digital Gracyanne Barbosa usou o Instagram para falar sobre seu estado civil. Após as recentes especulações de que ela estaria vivendo um affair em São Paulo, para onde tem ido com frequência a trabalho, a musa fitness negou que esteja se envolvendo com alguém.

"Eu não estou conhecendo ninguém, nem namorando e nem nada. Ontem vi que saiu uma matéria em um veículo que sempre saem inverdades. Infelizmente a pessoa não se preocupa nem em me ligar. Vocês sabem que eu falo tudo, falo até demais. Se me perguntar, vou falar a verdade. Mas não, não estou namorando. Falaram que eu estou namorando em São Paulo... gente, vou para São Paulo trabalhar", disse ela.

Que continuou: "Estou muito focada em meu trabalho, cheia de projetos novos. Coisas que não esperava aconteceram em minha vida, então estou me dedicando totalmente, estudando. Zero tempo para pensar em namoro".

Vale lembrar que a influenciadora está solteira desde abril deste ano, quando confirmou publicamente o fim de seu casamento de 16 anos com o cantor Belo. Apesar do término, o ex-casal seguiu morando juntos na mesma casa até pouco tempo.

Recentemente, ela revelou que, apesar da aproximação com Belo, nunca existiu qualquer tentativa de reconciliação entre os dois. Além disso, a famosa contou que estava de mudança.

Gracyanne Barbosa faz revelação sobre admirador secreto: 'Não esperava'

Recentemente, a musa fitness recordou o episódio em que recebeu alguns presentes luxuosos de um admirador secreto. Ela contou que descobriu a identidade da pessoa, ou melhor, das pessoas, que a presentearam meses atrás. "Acabou que aconteceram tantas coisas que esqueci de compartilhar com vocês. No fim, eram duas pessoas diferentes", iniciou ela.

"Uma pessoa que eu já conhecia, não esperava, mas já conhecia... Já tinha passado pela minha vida. E uma outra pessoa que eu só conhecia pelo Instagram, internet, pelas redes sociais, e não esperava... E era uma mulher. Uma loucura", completou Gracyanne Barbosa, sem mais detalhes.